22日に「文春オンライン」（文藝春秋）が、俳優の三山凌輝と元宝塚トップ娘役の花乃まりあとの不適切な行動をスクープし大騒動となっている。現在公演中のミュージカル「愛の不時着」で主演を務める三山は、ヒロインを務める花乃と都内のシティーホテルで、プライベートな密会を重ねるなど問題行動があったと報じられた。

過去には山之内すずとの連泊愛や“1億円結婚詐欺”も 三山凌輝が“ホテル密会”報道で謝罪

このスクープを受けて、三山と花乃は事務所を通じて謝罪し、不適切な関係は否定している。ただ、既婚者同士の密会だったこともあり、SNSなどでは厳しいバッシングを受けることになった。問題行動をスクープされた三山だが、昨年8月に女優の趣里との結婚と妊娠を発表し、9月には第1子誕生を公表している。今回のスクープで、妻である趣里にも大きな影響があるとテレビ関係者は明かす。

「趣里さんは、主演ドラマの『大空港～GATE24～』（テレビ朝日系）が、23日からスタートしています。三山さんの報道があったせいで、宣伝などにも影響が出始めているようです。テレビ朝日が力を入れて制作したドラマなだけに、局の関係者は三山さんに対してカンカンに怒っているようです」（民放関係者）

夫の報道で仕事に影響が出てしまった趣里だが、テレビ関係者がもっとも心配しているのは父親である水谷豊との関係だとか。というのも、水谷は三山と娘の結婚に難色を示していたとされるからだ。

今回、共演者と不適切な行動をスクープされた三山だが、結婚直前には女性YouTuberとの婚約破棄トラブルを報じられている。人気YouTuberのRちゃんとのトラブルで、大騒動を巻き起こすことになり、水谷は結婚について全面的に賛成とはいえなかったようだ。そんな中で、今回の騒動を起こした三山に対して水谷が激怒しているという情報もあり、娘との関係性にヒビが入るかもしれないとされている。

「水谷さんは、趣里さんを溺愛し大切にここまで育ててきました。女優になってからもアドバイスを送り、最近では水谷さんが監督・企画・脚本・プロデュース・主演を務める映画『Piccola felicita～小さな幸せ～』で、趣里さんと初の親娘共演を実現させたばかりです。そんなさなかで、三山さんがトラブルを起こしたわけで、水谷さんが激怒するのは当然です。ただ、趣里さんは三山さんにゾッコンなようで、今回の報道があっても離婚はなさそうだと言われている。そうなると、怒り心頭の水谷さんと趣里さんの関係が悪くなる可能性があります。もし、親子げんかするようなことがあると、趣里さんの好感度が下がることになり、今後の女優業に大きな影響が出ます。そうならないためにも、趣里さんは水谷さんにも相談して、しっかりと対応を考えるべきです」（民放関係者）

今後、夫が巻き起こした報道に対して、趣里はどんな決断を下すのだろうか。