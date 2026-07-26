U-15Jリーグ選抜VSリバプールFC U15

サッカーの「Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ」が24日、東京・味の素フィールド西が丘で行われ、U-15Jリーグ選抜とリバプールFC U15が対戦した。鹿島アントラーズジュニアユース・礒部怜夢の決勝ゴールに賛辞が相次いでいる。

0-0で迎えた後半8分、15歳の礒部が輝きを放った。

浮き球のパスを右足のヒールで巧みにトラップして相手選手を置き去りにすると、GKもかわした。冷静に無人のゴールに流し込み、決勝点を挙げた。

Jリーグの公式Xが「世代を引っ張るエースが魅せた 鹿島アントラーズジュニアユース・礒部怜夢が、華麗なトラップから見事な決勝ゴール U-15 Jリーグ選抜が1-0で勝利しました！」として実際の動画を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

「えっぐ。 こんな漫画みたいなゴール決めんの！！？」

「礒部くん、うますぎる」

「まじバケモン。見たことない」

「これは礒部くん、天才の所業」「世界に見つかってしまう…」

「なんだ、ただの天才か」

26日には同じ会場で第2戦が行われる。



（THE ANSWER編集部）