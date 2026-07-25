「脚ばかり伸びました」――。そんなコメントが添えられた愛犬の写真が、Threadsで話題になっています。写っているのは、ヨークシャー・テリアの「クゥ」ちゃん（2歳・男の子）です。



【写真】2歳5カ月になった今…衝撃の脚の長さ！！！

1枚目は、生後6カ月頃のクゥちゃん。ケージの前でこちらを見つめる姿は、幼さを残した愛らしい表情が印象的です。この頃は、体つきにも特に変わったところは見られません。



ところが、2歳5カ月になった現在の姿を見ると、その印象は一変。



すらりと伸びた四肢と引き締まった体つきで、まるでモデルのような立ち姿を披露しています。あまりの脚の長さに、思わず二度見してしまいそうです。



この成長ぶりに、1.2万件を超える“いいね”が寄せられ、「パリコレ目指しましょう！」「美脚にうっとりしてしまいました」「カッコイイです！」「冨永愛すぎます！！」「ラウールみたい」「AIかと思ってほかの投稿を見に行ったけど、やっぱり長かった（笑）」など、驚きと称賛の声が相次いでいます。



1歳頃から脚がすらり 変わらないのは甘えん坊な性格

飼い主の藤井光夫さん（@f.mitsuo）によると、クゥちゃんの脚が目立って伸び始めたのは、1歳頃だったそうです。



体つきが大きく変化したことで、意外な影響もありました。脚が長くなったクゥちゃんは、階段を下りるのがちょっぴり怖くなってしまった様子。「ビビリだな」と思いつつ、飼い主さんはそっと手を差し伸べ、少しずつ変化に慣れていきました。



一方、甘えん坊な性格は幼い頃から変わっていません。普段のクゥちゃんについて、飼い主さんは「スピードキングですね。ドッグランで、カエルをくわえたまま走り回ったこともあります」と、教えてくれました。



最近は、ベッドを自分でひっくり返し、その上で眠ることもあるのだとか。外出時には、カートの中で立ち上がり、周囲の景色を眺めながら移動を楽しんでいます。



幼い頃の面影を残しながら、しなやかな体つきへと成長したクゥちゃん。美しい立ち姿だけでなく、予想のつかない行動や甘えん坊な一面も、家族を楽しませているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）