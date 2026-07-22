長谷川唯のイメージ画像が掲載

北中米共催ワールドカップ（W杯）が終わり、国際サッカー連盟（FIFA）では来年に行われるブラジル女子W杯へのリレーとして画像が投稿された。

そこに、日本からなでしこジャパンのMF長谷川唯のイメージ画像が掲載されて「化け物すぎん？」と話題を呼んでいる。

スペインの優勝で幕を閉じた北中米共催W杯に出場した男子のスター選手では、スペイン代表MFロドリを先頭にアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、イングランド代表FWハリー・ケイン、フランス代表FWキリアン・エンバペ、ブラジル代表DFマルキーニョスと並んだ。

一方で、女子のスター選手には開催国ブラジルのスターMFマルタに加え、女子バロンドール3回受賞のスペイン代表MFアイタナ・ボンマティ、天才少女と呼ばれ若きヒロイン候補のコロンビア代表FWリンダ・カイセドに続き、長谷川が並んだ。そして5人目にはイングランド代表DFジョージア・スタンウェイの姿があった。

現在、イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグのマンチェスター・シティでプレーする長谷川は、FIFAから来年の女子W杯での主役候補トップ5のお墨付きを与えられている。（FOOTBALL ZONE編集部）