メッシ、エンバペに並び…日本人が大抜擢 FIFA公式が投稿した1枚が話題「化け物すぎん？」
長谷川唯のイメージ画像が掲載
北中米共催ワールドカップ（W杯）が終わり、国際サッカー連盟（FIFA）では来年に行われるブラジル女子W杯へのリレーとして画像が投稿された。
そこに、日本からなでしこジャパンのMF長谷川唯のイメージ画像が掲載されて「化け物すぎん？」と話題を呼んでいる。
スペインの優勝で幕を閉じた北中米共催W杯に出場した男子のスター選手では、スペイン代表MFロドリを先頭にアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、イングランド代表FWハリー・ケイン、フランス代表FWキリアン・エンバペ、ブラジル代表DFマルキーニョスと並んだ。
一方で、女子のスター選手には開催国ブラジルのスターMFマルタに加え、女子バロンドール3回受賞のスペイン代表MFアイタナ・ボンマティ、天才少女と呼ばれ若きヒロイン候補のコロンビア代表FWリンダ・カイセドに続き、長谷川が並んだ。そして5人目にはイングランド代表DFジョージア・スタンウェイの姿があった。
現在、イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグのマンチェスター・シティでプレーする長谷川は、FIFAから来年の女子W杯での主役候補トップ5のお墨付きを与えられている。（FOOTBALL ZONE編集部）