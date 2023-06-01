「理解できない行為」W杯でのトランプ大統領の“愚行”を伊大手紙が酷評！「どんな観点からも正当化できない」
過去最多の48チームが競った史上最大規模のワールドカップは、スペインの優勝で幕を閉じた。スター選手の活躍やダークホースの奮闘など、世界を沸かせた大会となったが、一方で議論を呼んだ騒動も少なくない。
その最たる例が、アメリカ代表FWのフォラリン・バロガンの出場停止が保留になった件だろう。FIFAによる異例の措置に、トランプ大統領の要請もあったことが分かると、世界から大きな批判の声が寄せられた。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は、大会全体の採点記事で、トランプ大統領に４点をつけた。及第点は６点。“落第”を意味する辛口評価だ。
「トランプの頭に何がよぎったのかは分からないが、バロガンの出場停止保留を求めたことは、どんな観点からも正当化できない、理解できない行為だった」
同紙は「いずれにしても、ベルギー戦でのアメリカが、これらのすべてに影響されたことは明白だ。彼らは彼らの大統領に（も）よって敗退となった。そして表彰の際に彼と（FIFA会長ジャンニ・）インファンティーノにブーイング。予想されたことだった」と酷評を続けた。
サッカーへの“政治加入”を厳しく糾弾した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
その最たる例が、アメリカ代表FWのフォラリン・バロガンの出場停止が保留になった件だろう。FIFAによる異例の措置に、トランプ大統領の要請もあったことが分かると、世界から大きな批判の声が寄せられた。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は、大会全体の採点記事で、トランプ大統領に４点をつけた。及第点は６点。“落第”を意味する辛口評価だ。
同紙は「いずれにしても、ベルギー戦でのアメリカが、これらのすべてに影響されたことは明白だ。彼らは彼らの大統領に（も）よって敗退となった。そして表彰の際に彼と（FIFA会長ジャンニ・）インファンティーノにブーイング。予想されたことだった」と酷評を続けた。
サッカーへの“政治加入”を厳しく糾弾した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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