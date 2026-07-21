ケンタッキー、全店舗が通常運営を再開 「発生原因の如何を問わず」謝罪…お詫びの「特別クーポン」発表
ニチレイグループのシステム障害の影響が「ケンタッキーフライドチキン」に及んでいた件で、日本ケンタッキー・フライド・チキンは、22日付で全店舗が通常運営を再開すると発表した。
【画像】ケンタッキー通称営業再開！「特別クーポン」の詳細
公式サイトに「通常営業再開のお知らせ」を掲載し、「2026年7月13日（月）にお知らせいたしました、弊社が食材配送を委託しております物流会社における、不正アクセスに起因するシステム障害の影響により、KFC店舗におきまして、商品の一部品切れ、販売メニューの制限、営業時間の短縮等が発生し、お客さまには多大なるご不便とご迷惑をおかけしてまいりました。本件の発生原因の如何を問わず、商品の安定供給および店舗におけるお客さま体験の維持は、当社KFCの重要な責務であると認識しております」と見解。
その上で「このたび、委託先の業務が正常化し、全店舗への食材納品体制が整いましたことから、本日7月22日（水）より、KFC全店舗におきまして通常営業を再開いたしました」と説明し、「改めまして、お客さま、お取引先さま、ならびに関係者の皆さまには、多大なるご不便とご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
「当社は、今回の事象を厳粛に受け止め、委託先および関係各社と連携し、安定的な店舗運営体制の強化に取り組んでまいります。また、通常営業を再開しておりますが、本件につきましては引き続き委託先および関係各社と連携し、事実関係の確認および再発防止策の強化に取り組んでまいります」とし、「お客さまに安心してKFCをお楽しみいただけるよう、一丸となって、より一層のサービス向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とつづった。
店頭販売のほか、モバイルオーダー、WEBオーダー、デリバリー、配達代行サービス、各種クーポンも通常営業となる。
あわせて「このたびご不便をおかけしたことへのお詫びと、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、『Chicken is back！』特別クーポンを実施いたします」と明らかにし、クーポンの詳細を伝えた。
【画像】ケンタッキー通称営業再開！「特別クーポン」の詳細
公式サイトに「通常営業再開のお知らせ」を掲載し、「2026年7月13日（月）にお知らせいたしました、弊社が食材配送を委託しております物流会社における、不正アクセスに起因するシステム障害の影響により、KFC店舗におきまして、商品の一部品切れ、販売メニューの制限、営業時間の短縮等が発生し、お客さまには多大なるご不便とご迷惑をおかけしてまいりました。本件の発生原因の如何を問わず、商品の安定供給および店舗におけるお客さま体験の維持は、当社KFCの重要な責務であると認識しております」と見解。
「当社は、今回の事象を厳粛に受け止め、委託先および関係各社と連携し、安定的な店舗運営体制の強化に取り組んでまいります。また、通常営業を再開しておりますが、本件につきましては引き続き委託先および関係各社と連携し、事実関係の確認および再発防止策の強化に取り組んでまいります」とし、「お客さまに安心してKFCをお楽しみいただけるよう、一丸となって、より一層のサービス向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とつづった。
店頭販売のほか、モバイルオーダー、WEBオーダー、デリバリー、配達代行サービス、各種クーポンも通常営業となる。
あわせて「このたびご不便をおかけしたことへのお詫びと、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、『Chicken is back！』特別クーポンを実施いたします」と明らかにし、クーポンの詳細を伝えた。