¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û¥á¥Ã¥· ·è¾¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÁêÀ✕¤À¤Ã¤¿¡¡2016Ç¯ÆîÊÆÁª¼ê¸¢·è¾¡¤âÇÔ¤ì¡Ä°ì»þàÂåÉ½°úÂàáÀë¸À
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶á¹Ù¡Ë¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥·ÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï£±£¹Æü¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢»Ë¾å£³¤«¹ñÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£²£°£±£¶Ç¯ÆîÊÆÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¥Á¥ê¤Ë£Ð£ËÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Æ±²ñ¾ì¤Î·è¾¡¤Ï£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¤È¤â¤ËÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎË´Îî¡Ä¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë°Ì´¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤Ï£±£°Ç¯Á°¡¢¤³¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¶É¤Ë¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£²¤«·î¸å¤Ë°úÂà¤òÅ±²ó¤·¡¢£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÂåÉ½¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥Ã¥·¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÂåÉ½¤«¤é¤Î°úÂà¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÂåÉ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡££±£°Ç¯Á°¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£