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2022年から全国の100キロウォーク大会、ウルトラウォーキングで歩く様子を発信。富士山一周125km、琵琶湖一周200kmなど、100km超の大会も踏破。苦しいだけじゃなく行程の楽しさにフォーカスして編集・投稿してます！チャンネル登録いただけると・・・励みになります！！