【東京～立川まで35km徒歩】終電に乗り遅れても歩いて帰るほうが早いのか100キロウォーカーが検証
「終電を逃しても始発を待つより立川まで徒歩で帰ったほうが早いのではないか？」――そんな素朴な疑問を実際に検証した動画が、100キロウォークに挑戦するYouTubeチャンネル「YukkeTube」で公開された。
今回の舞台はJR中央線沿線。100キロウォーカーのユッケ氏が東京駅から立川駅まで約35kmを歩き、「始発列車よりも先に到着できるのか」というチャレンジに挑む。
ルールは、東京駅を23時56分発の最終列車で見送ったあと徒歩で出発し、東京駅を4時38分に発車して立川駅へ5時28分に到着する始発列車よりも早くゴールすること。深夜の東京駅をスタートし、静まり返った都心を抜けて西へ向かう。
序盤は皇居周辺を経由しながら順調なペースで新宿駅へ到達。しかし、その後は雨が降り始め、高円寺の気象神社で今後の大会の晴天を祈願した直後に雨脚が強まるという、"雨男ぶり"を発揮する展開となる。
さらに、中野坂上から中央線沿いのルートへ進路を変更すると、信号待ちや複雑な道路事情に苦戦。本降りとなった雨も重なり、思うようにペースを上げられない状況が続く。夜明けが近づく中ルート選択にも迫られ、タイムとの戦いはますます厳しさを増していく。
果たして、始発列車よりも早く立川駅へ到着することはできたのか。深夜の東京を歩き続ける過酷な検証の結末は、動画で確認してほしい。
今回の舞台はJR中央線沿線。100キロウォーカーのユッケ氏が東京駅から立川駅まで約35kmを歩き、「始発列車よりも先に到着できるのか」というチャレンジに挑む。
ルールは、東京駅を23時56分発の最終列車で見送ったあと徒歩で出発し、東京駅を4時38分に発車して立川駅へ5時28分に到着する始発列車よりも早くゴールすること。深夜の東京駅をスタートし、静まり返った都心を抜けて西へ向かう。
序盤は皇居周辺を経由しながら順調なペースで新宿駅へ到達。しかし、その後は雨が降り始め、高円寺の気象神社で今後の大会の晴天を祈願した直後に雨脚が強まるという、"雨男ぶり"を発揮する展開となる。
さらに、中野坂上から中央線沿いのルートへ進路を変更すると、信号待ちや複雑な道路事情に苦戦。本降りとなった雨も重なり、思うようにペースを上げられない状況が続く。夜明けが近づく中ルート選択にも迫られ、タイムとの戦いはますます厳しさを増していく。
果たして、始発列車よりも早く立川駅へ到着することはできたのか。深夜の東京を歩き続ける過酷な検証の結末は、動画で確認してほしい。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
2022年から全国の100キロウォーク大会、ウルトラウォーキングで歩く様子を発信。富士山一周125km、琵琶湖一周200kmなど、100km超の大会も踏破。苦しいだけじゃなく行程の楽しさにフォーカスして編集・投稿してます！チャンネル登録いただけると・・・励みになります！！
youtube.com/@yukke_tube YouTube