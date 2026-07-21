「こんな終わり方はふさわしくない」敗戦後、メッシが寂しそうな表情で見つめていたのは――【W杯】
［北中米W杯・決勝］スペイン １−０ アルゼンチン／７月19日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
「こんな終わり方は稀代のスーパースターにふさわしくない」
負けたからではない。試合後の後味があまりにも悪かったからだ。
北中米ワールドカップで連覇を目指したアルゼンチン代表は、現地７月19日にニューヨークで開催された決勝で、スペイン代表と対戦。圧倒的に押し込まれながら、延長戦まで無失点で抑える粘りをみせたものの、106分にフェラン・トーレスのゴールで被弾し、万事休した。
試合後、両軍が激しくもみ合う乱闘が勃発し、暴力行為を働いたアルゼンチン代表のレアンドロ・パレデスはレッドカードを受けている。
その様子を、離れたとことからじっと見つめていたのが、アルゼンチンの主将リオネル・メッシだった。
試合中であれば、キャプテンとして仲裁に入っていたかもしれない。だが、勝負は決した。120分間プレーし、疲労困憊の39歳は、寂しそうな表情で、小競り合いをじっと眺めていた。
まだ、明言はしていないが、これがワールドカップでの最後の試合になる可能性は低くない。こんな形で終わりを迎えてしまったのは、本当に残念でならない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
「こんな終わり方は稀代のスーパースターにふさわしくない」
負けたからではない。試合後の後味があまりにも悪かったからだ。
北中米ワールドカップで連覇を目指したアルゼンチン代表は、現地７月19日にニューヨークで開催された決勝で、スペイン代表と対戦。圧倒的に押し込まれながら、延長戦まで無失点で抑える粘りをみせたものの、106分にフェラン・トーレスのゴールで被弾し、万事休した。
その様子を、離れたとことからじっと見つめていたのが、アルゼンチンの主将リオネル・メッシだった。
試合中であれば、キャプテンとして仲裁に入っていたかもしれない。だが、勝負は決した。120分間プレーし、疲労困憊の39歳は、寂しそうな表情で、小競り合いをじっと眺めていた。
まだ、明言はしていないが、これがワールドカップでの最後の試合になる可能性は低くない。こんな形で終わりを迎えてしまったのは、本当に残念でならない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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