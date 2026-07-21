スペインはアルゼンチンを下してW杯を制覇

スペイン代表は現地時間7月19日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝戦で、延長戦の末にアルゼンチン代表を1-0で下し、4大会ぶり2回目の優勝に輝いた。

試合後、サッカースペイン代表公式SNSが投稿した1枚が「ファインプレー」「よくやった」と話題を呼んでいる。

試合は0-0の延長後半1分、クロスの折り返しをスペインFWフェラン・トーレスが叩き込み先制。この1点を守り切ったスペインが2010年以来2度目の優勝を果たし、大会は幕を閉じた。

注目が集まっているのは、スペイン公式Xが投稿した1枚の写真だ。トロフィーのリフトアップをした一枚を投稿したが、端にいたトランプ大統領は“カット”されスペイン代表の選手たちだけが歓喜に沸く瞬間が記録として残された。

FIFAも同じ投稿をして話題を呼んでいたなか、ファンからは「面白すぎる」「無言のメッセージ」「みんな色々思うことがあったんだな」「本当におらんやん笑」「そりゃそうするわ」「まじか笑」「愉快痛快最高です」「マジでトランプ邪魔だったな」「5億いいねしたい」「スペイン公式やるなぁ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）