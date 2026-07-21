相葉雅紀主演『４アウト』主題歌はGRe4N BOYZの名曲！ 予告解禁＆追加キャストに黒島結菜、松本利夫ら
相葉雅紀が主演を務める映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』より、黒島結菜、松本利夫、前田亜季、斉藤由貴、佐々木蔵之介らの出演が発表された。主題歌は、GRe4N BOYZの「Green boys」に決定。主題歌入り予告映像、ポスター、ムビチケ情報が解禁された。
【動画】GRe4N BOYZの熱い主題歌が響く！ 映画『4アウト ―もう一度、プレイボール―』予告
本作は、作家・平山讓によるノンフィクション小説『４アウト ―ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監督（当時）が「挑むことを諦めない。だから人生は楽しい」と熱いエールを送った小説が、構想8年の歳月を経てついにスクリーンに映し出される。
主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一。再就職先の身体障害者スポーツセンターで「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち―。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく―。
監督を担ったのは、緒方明監督、廣木隆一監督らのもとで助監督として経験を積み、本作で長編映画デビューを果たす稲垣壮洋。原作者・平山讓氏との出会いをきっかけに本作の映画化を志して以来、多くの人々の想いをつなぎながら念願の企画を実現させた。
矢上を演じるのは、相葉雅紀。本作への出演にあたり、実際の身体障害者野球チームとの交流や練習を重ね、チームを導く指導者としての在り方にも真摯に向き合い、野球チームの監督としてのリアリティを追求した。実話をもとにした本作に対し、大きな覚悟を持って挑んだその演技は、相葉にとって新たなステージと言える新境地を切り拓いている。
予告映像では、そんな相葉演じる矢上を中心に、登場人物それぞれが野球と向き合うことで、自身の持つ葛藤や壁にぶつかりながらも、それを乗り越えて行こうとする力強い姿が描き出されていく。
「俺たちに野球、教えてくれねぇか？」その一言をきっかけに、野球一筋だった主人公・矢上は障害者野球に出会う。しかし、「野球をやりたい！」と願い、集まった5人のメンバーは野球初心者ばかり。戸惑いながらも、障害者野球の監督として精一杯彼らと向き合おうとする矢上は、諦めていた「野球」という夢に再び向き合い始める…。
ポスターには、「人生は、3アウトでは終わらない」という印象的なコピーと共に、希望を感じさせる登場人物たちの姿が映し出されている。
そして、相葉とともに夢の実現を目指す共演者たちの情報も明らかに。
矢上の同僚兼チームマネージャーの高橋明日香役として黒島結菜、聴覚障害を持つ泉邦衛役に松本利夫、明日香の弟で元高校球児の高橋雅役に日向亘、事故で右腕を失った島野博幸役に福松凜。
矢上の背中を頼もしく押す妻・矢上道子役には前田亜季、島野博幸を献身的に支えるパートナーの橘知美役に花瀬琴音、明日香と雅の母・高橋美奈役の古村比呂。
障害者スポーツセンター所長・阿武隈薫を斉藤由貴、NPO法人日本身体障害者野球連盟を創設した初代理事長をモデルとした岩橋広司役を佐々木蔵之介が演じている。
そして、本作では全国で約200人規模の障がい者オーディションで選ばれた方が出演している。彼らのほとんどは演技未経験者で実際に障がいを持つメンバーでのキャスティングとなった。彼らの息遣いと説得力は確かなリアリティと大きな感動をもたらしており、本作ならではの大きな魅力の一つと言えるだろう。
さらに、本作の主題歌として、GRe4N BOYZの名曲「Green boys」が決定。挫折を経験しても、何度でも立ち上がれる―そんな力強いメッセージが本作のテーマと深く共鳴。映画のために新たにレコーディングされた特別バージョンは、登場人物たちの背中をそっと押し、その想いはスクリーンを越えて、観る者の心にも勇気を灯していく。
撮影現場では、相葉を中心に自然と温かな空気が生まれ、野球練習や食事会などを通じてキャスト同士の交流が深まり、チームとしての結束力が撮影を重ねるごとに強くなっていったという。障害の有無を超えて互いを理解し合い、支え合う現場の空気はスクリーンにも間違いなく刻み込まれている。
ムビチケは、7月31日より発売される。
映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』は、11月6日より全国公開。
黒島結菜、松本利夫、前田亜季、斉藤由貴、佐々木蔵之介、GRe4N BOYZ、監督、原作者、主題歌を担当したGRe4N BOYZのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■黒島結菜
私は、メンバーを励まし応援する役どころなのでプレーはしないのですが、みんなの野球愛がバシバシ伝わってきて、私もプレーしたくてうずうずしていました。
チームのメンバーが直向きにプレーする姿、お芝居する姿をみて、ハッとさせられることがたくさんあり、そして奇跡的なシーンに何度も立ち合うことができ、感動の日々でした。
相葉さんは、現場の中心にいてみんなのことをいつも盛り上げてくださいました。
私たちの頼もしいかっこいい監督です。何事も工夫して向き合うこと、楽しむことの素晴らしさをこの映画をみて感じてもらえたら嬉しいです。
■松本利夫
本作のオファーをいただき、障害者野球というテーマに触れた時、困難を乗り越えて白球を追う彼らの姿、情熱に、僕自身強く刺激をもらいました。
実際の撮影現場も、まさに全員が一丸となって限界へ挑戦するような熱量にあふれており、毎日が刺激の連続でした。主演の相葉さんは、常に周りを温かく包み込みながら、お芝居に対して圧倒的なストイックさで向き合う本当に素敵な座長で、その背中からたくさんの勇気をいただきました。
どんな壁があっても挑戦し続けることの美しさが、この作品には詰まっています。観てくださる方の明日への活力になるような最高の映画です。ぜひ劇場でご覧ください！
■前田亜季
何かにひたむきに取り組む姿は輝いていて目を奪われますし、応援する側の気持ちまで強く揺さぶり、たくさんの感動をくれます。そんなスポーツが大好きなので、今回の物語にもとても興味をひかれました。挫折を経験したことのある主人公だからこそわかること、優しさが詰まっていて、私の演じた役と同様に、とても応援したくなる気持ちになりました。
野球の試合の撮影となると、時間もとても掛かりますし、体力や集中力を消耗する大変なシーンも多かったと思いますが、プレーする皆さんの声掛けやチームワークがとても良く、本当の野球チームの様な雰囲気を現場で感じていました。ぜひ劇場でご覧いただき、楽しんでもらえたらと思います。
■斉藤由貴
原作の平山讓先生と初めてお会いした時、その優しい笑顔とキラキラとした純粋な眼差しにビックリした記憶があります。私より幾つかお若いとはいえ、もう充分な大人なはずなのに、夢を見続けている少年のような真っ直ぐな空気をお持ちだったからです。でもその時に頂いた「４アウト」の原作の御本を拝読し、謎が解けました。どんな困難があっても夢を諦めず、努力を投げ出さず、ひたむきに進み続ける。この物語の説得力が、平山先生の瞳にはありました。
「どんな障害があっても、人生は立ち向かうに値する」
そんな勇気をもらえる作品だと思います。是非劇場でご覧いただきたく思います。
■佐々木蔵之介
この映画のお話を頂いた時、身体障害者野球とは一体？からの始まりでした。足にハンディがあっても、代わりに走れる打者代走というルールがある。バント、盗塁、振り逃げは禁止。硬式は飛ばないから軟式ボールで。日本での全国大会、そして世界大会もある！
共演者である選手達との芝居は、いつも明るく活気があって、でもプレーがうまくいかないと本気で悔しがる。そんな現場に行くと、自然と力が湧いてくるんです。スタッフ・キャスト、全員野球で臨んだ全力プレー、是非劇場でご覧ください。あ、野球のユニフォーム、初めて袖を通しました！
■主題歌：GRe4N BOYZ
映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』の主題歌として「Green boys」が参加することになりました。
この曲はGReeeeNとしてすでに発表していた曲ですが、今回、映画とのコラボレーションという新たな機会をいただき再レコーディングし、この曲をつくった時の想いに、今の僕たちの息吹を乗せ、GRe4N BOYZとしていま届けたい新たな「Green boys」が誕生しました。
この映画をご覧いただく方たちや関わられた全ての方々へ。
僕ら何度でも 何度でも 立ち上がれるさ
諦めないのが 僕らの道標
■監督・脚本：稲垣壮洋
8年前の夏、平山讓先生と出会って「よかったら読んでみて下さい」と渡されたのが、原作の「4アウト」でした。そこで初めて身体障害者野球という競技を知り、どんな野球なんだろ？と思い大会を観に行きました。半身まひのピッチャー、義足のバッター、肩腕の野手など障がいがあっても工夫して、チームプレーでカバーし合って挑む姿は、まさに“野球”でした。片手で捕って投げるスゴ技に目を奪われ、どれだけ練習したのかと感じ入りました。なかでも胸を熱くしたのは、懸命なプレーの先でのエラー。あと一歩、あと数十センチで捕れたはずなのに…。悔しい、勝ちたい。その表情から気持ちが痛いほど伝わりました。その人の背景を感じる“野球”を描きたい。あの日見た選手達、コーチの姿が、この映画の原点です。
キャスト・スタッフ一丸となって挑んだ野球の映画です。観終わった後に「あ〜野球っていいな」と思って頂けたら嬉しいです。
■原作者・脚本：平山讓
『４アウト』の執筆から早いもので20年が経ちました。多くの読者に後押しいただき、長らく読みつがれてきた物語がこのたび映画化されることになりました。
これは、「障がい者たち」の努力の物語、というよりも、「挑戦者たち」の勇気の物語、として描きました。怪我や病気によって、野球でも、人生でも、3アウトを宣告されてしまったような選手たち。喪失感、孤独感、絶望感から、彼らはしかし、涙をぬぐって立ち上がります。
手を差し伸べるのは、映画では相葉雅紀さん演じる、自身も夢破れて3アウトをくらったばかりの元社会人野球選手。ふたたびグラウンドへと戻ることも、人生もあきらめない、ひたむきなナインたちの、「もう一度、プレイボール」を、そして、負けっぱなしの彼らが挑む、奇跡の最終回を、ぜひみなさまとご一緒に、スクリーンで見届けられたらしあわせです。
人生は、3アウトでは終わらない。明日へ踏み出す勇気がもらえる、今年一番の感動作『４アウト ―もう一度、プレイボール―』。今後の続報にご注目ください！
【動画】GRe4N BOYZの熱い主題歌が響く！ 映画『4アウト ―もう一度、プレイボール―』予告
本作は、作家・平山讓によるノンフィクション小説『４アウト ―ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監督（当時）が「挑むことを諦めない。だから人生は楽しい」と熱いエールを送った小説が、構想8年の歳月を経てついにスクリーンに映し出される。
監督を担ったのは、緒方明監督、廣木隆一監督らのもとで助監督として経験を積み、本作で長編映画デビューを果たす稲垣壮洋。原作者・平山讓氏との出会いをきっかけに本作の映画化を志して以来、多くの人々の想いをつなぎながら念願の企画を実現させた。
矢上を演じるのは、相葉雅紀。本作への出演にあたり、実際の身体障害者野球チームとの交流や練習を重ね、チームを導く指導者としての在り方にも真摯に向き合い、野球チームの監督としてのリアリティを追求した。実話をもとにした本作に対し、大きな覚悟を持って挑んだその演技は、相葉にとって新たなステージと言える新境地を切り拓いている。
予告映像では、そんな相葉演じる矢上を中心に、登場人物それぞれが野球と向き合うことで、自身の持つ葛藤や壁にぶつかりながらも、それを乗り越えて行こうとする力強い姿が描き出されていく。
「俺たちに野球、教えてくれねぇか？」その一言をきっかけに、野球一筋だった主人公・矢上は障害者野球に出会う。しかし、「野球をやりたい！」と願い、集まった5人のメンバーは野球初心者ばかり。戸惑いながらも、障害者野球の監督として精一杯彼らと向き合おうとする矢上は、諦めていた「野球」という夢に再び向き合い始める…。
ポスターには、「人生は、3アウトでは終わらない」という印象的なコピーと共に、希望を感じさせる登場人物たちの姿が映し出されている。
そして、相葉とともに夢の実現を目指す共演者たちの情報も明らかに。
矢上の同僚兼チームマネージャーの高橋明日香役として黒島結菜、聴覚障害を持つ泉邦衛役に松本利夫、明日香の弟で元高校球児の高橋雅役に日向亘、事故で右腕を失った島野博幸役に福松凜。
矢上の背中を頼もしく押す妻・矢上道子役には前田亜季、島野博幸を献身的に支えるパートナーの橘知美役に花瀬琴音、明日香と雅の母・高橋美奈役の古村比呂。
障害者スポーツセンター所長・阿武隈薫を斉藤由貴、NPO法人日本身体障害者野球連盟を創設した初代理事長をモデルとした岩橋広司役を佐々木蔵之介が演じている。
そして、本作では全国で約200人規模の障がい者オーディションで選ばれた方が出演している。彼らのほとんどは演技未経験者で実際に障がいを持つメンバーでのキャスティングとなった。彼らの息遣いと説得力は確かなリアリティと大きな感動をもたらしており、本作ならではの大きな魅力の一つと言えるだろう。
さらに、本作の主題歌として、GRe4N BOYZの名曲「Green boys」が決定。挫折を経験しても、何度でも立ち上がれる―そんな力強いメッセージが本作のテーマと深く共鳴。映画のために新たにレコーディングされた特別バージョンは、登場人物たちの背中をそっと押し、その想いはスクリーンを越えて、観る者の心にも勇気を灯していく。
撮影現場では、相葉を中心に自然と温かな空気が生まれ、野球練習や食事会などを通じてキャスト同士の交流が深まり、チームとしての結束力が撮影を重ねるごとに強くなっていったという。障害の有無を超えて互いを理解し合い、支え合う現場の空気はスクリーンにも間違いなく刻み込まれている。
ムビチケは、7月31日より発売される。
映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』は、11月6日より全国公開。
黒島結菜、松本利夫、前田亜季、斉藤由貴、佐々木蔵之介、GRe4N BOYZ、監督、原作者、主題歌を担当したGRe4N BOYZのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■黒島結菜
私は、メンバーを励まし応援する役どころなのでプレーはしないのですが、みんなの野球愛がバシバシ伝わってきて、私もプレーしたくてうずうずしていました。
チームのメンバーが直向きにプレーする姿、お芝居する姿をみて、ハッとさせられることがたくさんあり、そして奇跡的なシーンに何度も立ち合うことができ、感動の日々でした。
相葉さんは、現場の中心にいてみんなのことをいつも盛り上げてくださいました。
私たちの頼もしいかっこいい監督です。何事も工夫して向き合うこと、楽しむことの素晴らしさをこの映画をみて感じてもらえたら嬉しいです。
■松本利夫
本作のオファーをいただき、障害者野球というテーマに触れた時、困難を乗り越えて白球を追う彼らの姿、情熱に、僕自身強く刺激をもらいました。
実際の撮影現場も、まさに全員が一丸となって限界へ挑戦するような熱量にあふれており、毎日が刺激の連続でした。主演の相葉さんは、常に周りを温かく包み込みながら、お芝居に対して圧倒的なストイックさで向き合う本当に素敵な座長で、その背中からたくさんの勇気をいただきました。
どんな壁があっても挑戦し続けることの美しさが、この作品には詰まっています。観てくださる方の明日への活力になるような最高の映画です。ぜひ劇場でご覧ください！
■前田亜季
何かにひたむきに取り組む姿は輝いていて目を奪われますし、応援する側の気持ちまで強く揺さぶり、たくさんの感動をくれます。そんなスポーツが大好きなので、今回の物語にもとても興味をひかれました。挫折を経験したことのある主人公だからこそわかること、優しさが詰まっていて、私の演じた役と同様に、とても応援したくなる気持ちになりました。
野球の試合の撮影となると、時間もとても掛かりますし、体力や集中力を消耗する大変なシーンも多かったと思いますが、プレーする皆さんの声掛けやチームワークがとても良く、本当の野球チームの様な雰囲気を現場で感じていました。ぜひ劇場でご覧いただき、楽しんでもらえたらと思います。
■斉藤由貴
原作の平山讓先生と初めてお会いした時、その優しい笑顔とキラキラとした純粋な眼差しにビックリした記憶があります。私より幾つかお若いとはいえ、もう充分な大人なはずなのに、夢を見続けている少年のような真っ直ぐな空気をお持ちだったからです。でもその時に頂いた「４アウト」の原作の御本を拝読し、謎が解けました。どんな困難があっても夢を諦めず、努力を投げ出さず、ひたむきに進み続ける。この物語の説得力が、平山先生の瞳にはありました。
「どんな障害があっても、人生は立ち向かうに値する」
そんな勇気をもらえる作品だと思います。是非劇場でご覧いただきたく思います。
■佐々木蔵之介
この映画のお話を頂いた時、身体障害者野球とは一体？からの始まりでした。足にハンディがあっても、代わりに走れる打者代走というルールがある。バント、盗塁、振り逃げは禁止。硬式は飛ばないから軟式ボールで。日本での全国大会、そして世界大会もある！
共演者である選手達との芝居は、いつも明るく活気があって、でもプレーがうまくいかないと本気で悔しがる。そんな現場に行くと、自然と力が湧いてくるんです。スタッフ・キャスト、全員野球で臨んだ全力プレー、是非劇場でご覧ください。あ、野球のユニフォーム、初めて袖を通しました！
■主題歌：GRe4N BOYZ
映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』の主題歌として「Green boys」が参加することになりました。
この曲はGReeeeNとしてすでに発表していた曲ですが、今回、映画とのコラボレーションという新たな機会をいただき再レコーディングし、この曲をつくった時の想いに、今の僕たちの息吹を乗せ、GRe4N BOYZとしていま届けたい新たな「Green boys」が誕生しました。
この映画をご覧いただく方たちや関わられた全ての方々へ。
僕ら何度でも 何度でも 立ち上がれるさ
諦めないのが 僕らの道標
■監督・脚本：稲垣壮洋
8年前の夏、平山讓先生と出会って「よかったら読んでみて下さい」と渡されたのが、原作の「4アウト」でした。そこで初めて身体障害者野球という競技を知り、どんな野球なんだろ？と思い大会を観に行きました。半身まひのピッチャー、義足のバッター、肩腕の野手など障がいがあっても工夫して、チームプレーでカバーし合って挑む姿は、まさに“野球”でした。片手で捕って投げるスゴ技に目を奪われ、どれだけ練習したのかと感じ入りました。なかでも胸を熱くしたのは、懸命なプレーの先でのエラー。あと一歩、あと数十センチで捕れたはずなのに…。悔しい、勝ちたい。その表情から気持ちが痛いほど伝わりました。その人の背景を感じる“野球”を描きたい。あの日見た選手達、コーチの姿が、この映画の原点です。
キャスト・スタッフ一丸となって挑んだ野球の映画です。観終わった後に「あ〜野球っていいな」と思って頂けたら嬉しいです。
■原作者・脚本：平山讓
『４アウト』の執筆から早いもので20年が経ちました。多くの読者に後押しいただき、長らく読みつがれてきた物語がこのたび映画化されることになりました。
これは、「障がい者たち」の努力の物語、というよりも、「挑戦者たち」の勇気の物語、として描きました。怪我や病気によって、野球でも、人生でも、3アウトを宣告されてしまったような選手たち。喪失感、孤独感、絶望感から、彼らはしかし、涙をぬぐって立ち上がります。
手を差し伸べるのは、映画では相葉雅紀さん演じる、自身も夢破れて3アウトをくらったばかりの元社会人野球選手。ふたたびグラウンドへと戻ることも、人生もあきらめない、ひたむきなナインたちの、「もう一度、プレイボール」を、そして、負けっぱなしの彼らが挑む、奇跡の最終回を、ぜひみなさまとご一緒に、スクリーンで見届けられたらしあわせです。
人生は、3アウトでは終わらない。明日へ踏み出す勇気がもらえる、今年一番の感動作『４アウト ―もう一度、プレイボール―』。今後の続報にご注目ください！