サッカーアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）がＷ杯連覇を逃し、完敗を認めた。

北中米Ｗ杯決勝（１９日＝２０日、米国・ニューヨーク）、前回２０２２年カタール大会優勝のアルゼンチンはスペインに延長戦の末０―１で敗れた。メッシは今大会の初戦からハットトリックの驚異的なスタートを見せ、その後も連覇に向けてチームの絶対的存在としてけん引してきた。

しかし、スペイン相手にこの日は歯が立たなかった。米メディア「ＥＳＰＮ」によると、メッシは試合後に「悲しい気持ちはあるが、我々は全力でプレーしたことは自覚している」と振り返った。

そして「正直言って、相手の方が上だった」とスペインの実力を認めた。「我々は試合に負けた。その事実を受け入れている。だからといって、これまで成し遂げてきたことをすべて忘れるわけではない。だから、スタッフや選手たち、そして母国に感謝したい」と感謝を示した。

リオネル・スカロニ監督も、３９歳でチームの中心として戦ったメッシについて「彼がピッチに立ったことのある史上最高のサッカー選手であるからこそ、誰もが彼と彼の成し遂げたことを誇りに思ってほしい」とねぎらった。