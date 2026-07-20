今日20日(月・祝)の関東は日差しが強く、朝から気温がグングン上がっています。東京都心を含めて広く猛暑日となる予想で、内陸の一部では38℃くらいまで上がるでしょう。午後は山沿いを中心に雷雨の所がありそうです。

気温 前日より上昇 広く35℃以上に

関東は朝から広く晴れて、日差しが照り付けています。気温は、午前9時までにすでに多くの所で30℃を超えています。



最高気温は、昨日19日より高く、35℃以上の猛暑日の地点が続出するでしょう。東京都心をはじめ、今年初の猛暑日となる所もあり、内陸の一部では38℃くらいまで上がる見込みです。

熱中症のリスクが、いっそう高まります。こまめな水分補給や適度な塩分補給を心掛けてください。

気温がピークとなるのは、13時〜15時頃。買い物などは、可能な限り、この時間帯を避けると良さそうです。

山沿いを中心に雷雨も

気温の上昇に伴って、雨雲や雷雲が湧きやすくなります。

昼過ぎからは、箱根から奥多摩、秩父方面や、北部の内陸を中心に、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。雨が激しく降るおそれもあり、道路の冠水や川の急な増水など、注意が必要です。

明日21日と22日は40℃に迫る所も その先も暑さ続く

向こう一週間は、前半ほど広く晴れるでしょう。ただ、高気圧の縁をまわる湿った空気が入り、連日のようにあちらこちらでにわか雨がありそうです。



気温が特に上がるのは、連休明けの明日21日と22日で、前橋やさいたまをはじめ、内陸の一部では40℃に迫るでしょう。

その先、猛暑日地点は減少するものの、広範囲で30℃を超える日が続く見込みです。

夜の寝苦しさも、収まる気配がありません。エアコンや扇風機を適度に使うなど、無理のないようにお過ごしください。