サッカー日本31歳の去就ニュースに騒然「え！」「マジ！？」 無念の落選経て…プレミア行き接近「これは嬉しい」
英イプスウィッチタウンへの移籍報道
欧州サッカーのポルトガル1部スポルティングを退団したMF守田英正に新たな移籍先が浮上した。海外メディアにより、英1部プレミアリーグのイプスウィッチからの興味が取りざたされると、ファンの注目を集めている。
英地元紙「イースト・アングリアン・デイリー・タイムズ」は、「イプスウィッチ・タウン、ヒデマサ・モリタ獲得に向けて交渉中」として記事を掲載。「イプスウィッチ・タウンは、ポルトガルの強豪スポルティングCPを退団しフリーエージェントとなっている31歳のヒデマサ・モリタ獲得に意欲を見せている」としている。
同クラブは2025-26シーズンに2部2位となり昇格。来季は2年ぶりのプレミアリーグを戦う。「もし契約が成立すれば、モリタはイプスウィッチでプレーする初めての日本人となる」と同メディア。「モリタは後方からボールを組み立てるプレーメーカーであり、プレッシャーのかかる状況でもボールを引き出し、前進させ、激しいプレスをかけることに長けている」と紹介している。
31歳の守田は日本代表から遠ざかっており、今回の北中米ワールドカップW杯でもメンバー入りはならず。所属クラブでは好パフォーマンスを見せていたこともあり、ファンからは代表入りを望む声も少なくなかったが、この報道にX上のファンも反応している。
「これは楽しみ、ぜひ実現して欲しい」
「マジか！これは吉報」
「え！いいやん！」
「選手なら一度はプレミアでプレーしてみたいってことなんだろうな」
「この年齢で他国からプレミアに移籍できるってすげえって」
「プレミアに全員集合してくれたらめっちゃ嬉しい」
「プレミアは熱い」
「実現すればクラブ史上初の日本人選手として歴史を刻みそう」
「は！？これはうれしい！！！！！」
同クラブは世界的アーティスト、エド・シーランが少数株主として関わっており、「エド・シーラン歓喜（たぶん！）」「エドシーランチームきたーー」といった声もあった。
（THE ANSWER編集部）