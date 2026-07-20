英イプスウィッチタウンへの移籍報道

欧州サッカーのポルトガル1部スポルティングを退団したMF守田英正に新たな移籍先が浮上した。海外メディアにより、英1部プレミアリーグのイプスウィッチからの興味が取りざたされると、ファンの注目を集めている。

英地元紙「イースト・アングリアン・デイリー・タイムズ」は、「イプスウィッチ・タウン、ヒデマサ・モリタ獲得に向けて交渉中」として記事を掲載。「イプスウィッチ・タウンは、ポルトガルの強豪スポルティングCPを退団しフリーエージェントとなっている31歳のヒデマサ・モリタ獲得に意欲を見せている」としている。

同クラブは2025-26シーズンに2部2位となり昇格。来季は2年ぶりのプレミアリーグを戦う。「もし契約が成立すれば、モリタはイプスウィッチでプレーする初めての日本人となる」と同メディア。「モリタは後方からボールを組み立てるプレーメーカーであり、プレッシャーのかかる状況でもボールを引き出し、前進させ、激しいプレスをかけることに長けている」と紹介している。

31歳の守田は日本代表から遠ざかっており、今回の北中米ワールドカップW杯でもメンバー入りはならず。所属クラブでは好パフォーマンスを見せていたこともあり、ファンからは代表入りを望む声も少なくなかったが、この報道にX上のファンも反応している。

「これは楽しみ、ぜひ実現して欲しい」

「マジか！これは吉報」

「え！いいやん！」

「選手なら一度はプレミアでプレーしてみたいってことなんだろうな」

「この年齢で他国からプレミアに移籍できるってすげえって」

「プレミアに全員集合してくれたらめっちゃ嬉しい」

「プレミアは熱い」

「実現すればクラブ史上初の日本人選手として歴史を刻みそう」

「は！？これはうれしい！！！！！」

同クラブは世界的アーティスト、エド・シーランが少数株主として関わっており、「エド・シーラン歓喜（たぶん！）」「エドシーランチームきたーー」といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）