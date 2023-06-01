「なんて粋な計らいだ」イングランド代表、キャップ数ゼロの“27人目戦士”へ銅メダル授与に広がる感動「真のスピリットをみせた」【W杯】
現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦でイングランド代表とフランス代表が対戦し、前者が６−４で競り勝った。前半で４−０と大きなリード奪ったイングランドだったが、後半に入ってあっという間に３点を返されるまさかの展開。さらに互いに１点ずつを取り合って、最後はMFジュード・ベリンガムがダメ押し弾を決めて３位を確定させた。
その試合後の表彰式では心温まるシーンが創出された。英メディア『talkSPORT』は「イングランド代表によるなんて粋な計らいだろうか」と題した記事を掲載。イングランドの選手たちが３位の表彰台に立つなか、チームの精神的支柱であるMFジョーダン・ヘンダーソンが「こっちへ来いよ」と促したのは、“27番目の戦士”だった。最終登録メンバーには入れなかったものの、最後までチームに帯同した４人目のGK、ジェイソン・スティールである。
『talkSPORT』は「26人全員へのメダル授与が終わると、イングランドの選手たちはもうひとりの選手を呼び寄せた。ブライトンのGKスティールは、３月の親善試合でスリーライオンズに招集されていたものの、トーマス・トゥヘル監督が選んだワールドカップ最終メンバーには入らなかった。スティールはいまだ代表出場歴がなく、日本戦とウルグアイ戦でベンチ入りしただけだが、チームは真のチームスピリットをみせたのだ」と称える。
トゥヘル監督は「私たちは３人のGKに加えて、スティールも選んだ。この機会に、素晴らしい働きをしてくれたジェイソンに感謝したい。そして、とても協力的で支援してくれたブライトンにも感謝したい」とコメント。35歳のベテランGKはヘンダーソンから手配してあった銅メダルを首にかけられ、満面の笑みを浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！
その試合後の表彰式では心温まるシーンが創出された。英メディア『talkSPORT』は「イングランド代表によるなんて粋な計らいだろうか」と題した記事を掲載。イングランドの選手たちが３位の表彰台に立つなか、チームの精神的支柱であるMFジョーダン・ヘンダーソンが「こっちへ来いよ」と促したのは、“27番目の戦士”だった。最終登録メンバーには入れなかったものの、最後までチームに帯同した４人目のGK、ジェイソン・スティールである。
『talkSPORT』は「26人全員へのメダル授与が終わると、イングランドの選手たちはもうひとりの選手を呼び寄せた。ブライトンのGKスティールは、３月の親善試合でスリーライオンズに招集されていたものの、トーマス・トゥヘル監督が選んだワールドカップ最終メンバーには入らなかった。スティールはいまだ代表出場歴がなく、日本戦とウルグアイ戦でベンチ入りしただけだが、チームは真のチームスピリットをみせたのだ」と称える。
トゥヘル監督は「私たちは３人のGKに加えて、スティールも選んだ。この機会に、素晴らしい働きをしてくれたジェイソンに感謝したい。そして、とても協力的で支援してくれたブライトンにも感謝したい」とコメント。35歳のベテランGKはヘンダーソンから手配してあった銅メダルを首にかけられ、満面の笑みを浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！