『テニプリ』完結記念号の付録に前代未聞の新曲CD 許斐剛 feat.テニプリファミリア！声優など参加人数143人
漫画『新テニスの王子様』（作者・許斐剛）が、8月4日発売の連載誌『ジャンプSQ.』9月号で最終回を迎える。これにより漫画『テニスの王子様』シリーズが完結し、1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語の歴史に幕を下ろす。完結を記念して、同号には前代未聞となる許斐剛 feat.テニプリファミリアによる新曲CD「ラケットに想い出詰め込んで」が付録としてついてくることが発表された。
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作品公式Xでは「【前代未聞のスペシャル付録！】「ジャンプSQ.」9月号には許斐剛 feat.テニプリファミリアによる新曲CD『ラケットに想い出詰め込んで』が付録としてつきます！テニプリ27年間の集大成の一曲！豪華声優陣・テニミュキャストはじめ参加人数は総勢143名！これを逃すと絶対に手に入らない永久保存版」と説明している。
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
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漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
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