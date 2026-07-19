「カガワの記憶が蘇る」「嬉しいサプライズ」ドルトムントで鮮烈デビューの18歳日本人に独メディアから称賛の嵐！ 指揮官も高評価「多くの有益な点を見つけた」
今夏にガンバ大阪からドルトムントに期限付き移籍したMF山本天翔が衝撃のデビューを飾った。
現地７月18日に開催されたプレシーズンマッチでドルトムントはドイツ４部のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンと対戦。３−１で勝利した。
この試合に後半から出場した山本は78分に敵陣中央から味方とのワンツーでペナルティエリア内に進入。冷静に右足のシュートを流し込んでゴールを奪った。
デビュー戦でいきなり目に見える結果を残した18歳を現地メディアが絶賛している。ドイツ大手紙『Bild』は、「その実力を存分に発揮した」と報じる。
「俊敏な日本人選手は右サイドを力強く駆け上がり、ゴール前で冷静さを保ち、3-1とするゴールを決めた。BVBのユニホームを着ての初出場は、これ以上ないほど素晴らしいものとなった」
『sport.de』も「この新加入選手はシンジ・カガワを彷彿させる。嬉しいサプライズの一人となった。ゴールは、見ていて美しく、技術的にも非常に印象的だった。カガワの記憶が蘇る」と賛辞を贈っている。
また同メディアによれば、ドルトムントのニコ・コバチ監督は、「本当に良い点がいくつかあった。多くの有益な点を見つけた。それは我々に喜びをもたらすだろう」と山本を高評価。「最初はセカンドチームだか、だからといってトップへの扉が閉ざされたわけではない。むしろその逆だ」と期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドルトムントの18歳日本人MFが鮮烈デビュー弾！
現地７月18日に開催されたプレシーズンマッチでドルトムントはドイツ４部のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンと対戦。３−１で勝利した。
この試合に後半から出場した山本は78分に敵陣中央から味方とのワンツーでペナルティエリア内に進入。冷静に右足のシュートを流し込んでゴールを奪った。
デビュー戦でいきなり目に見える結果を残した18歳を現地メディアが絶賛している。ドイツ大手紙『Bild』は、「その実力を存分に発揮した」と報じる。
『sport.de』も「この新加入選手はシンジ・カガワを彷彿させる。嬉しいサプライズの一人となった。ゴールは、見ていて美しく、技術的にも非常に印象的だった。カガワの記憶が蘇る」と賛辞を贈っている。
また同メディアによれば、ドルトムントのニコ・コバチ監督は、「本当に良い点がいくつかあった。多くの有益な点を見つけた。それは我々に喜びをもたらすだろう」と山本を高評価。「最初はセカンドチームだか、だからといってトップへの扉が閉ざされたわけではない。むしろその逆だ」と期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドルトムントの18歳日本人MFが鮮烈デビュー弾！