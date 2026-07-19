『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』夏輝＆蒼汰が好きなものを語り合う場面に「キラキラ」「ほのぼの」の声
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第2話が18日に放送。夏輝（深田）と蒼汰（浮所）がお互いの好きなものを語り合うシーンに反響が集まっている。
【写真】 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第2話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）にドキッ
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
蒼汰との課外授業の帰り道、夏輝は雲を好きになったきっかけを明かす。夏輝が蒼汰に「そっちは？ なんかあったんでしょ？ 勉強が楽しくなるきっかけ。好きなものとか」と尋ねると、蒼汰は夏輝を橋に連れて行く。
蒼汰は橋全般が好きなのだと言い「橋って川とか海とか谷とか道路とか行く手を遮る場所と場所とをつなぐものなの」と説明。そして夏輝から離れて大きな声で「なっちゃ〜ん！」と手を振り「この橋がなかったら俺たち見えてるけど近づけないよね？」と確認。蒼汰は「でも…」と夏輝の方へ駆け出し、夏輝に近づくと「橋があるとこうやって会える。橋が人と人とをつないでくれるんだ」と笑った。
その頃、莉緒（田辺桃子）も蒼汰との出会いを思い出していた。莉緒は大学で橋の写真を見ており、そこで蒼汰に「それ、どこの橋かな？ それ、なんて橋かわかる？」と話しかけられたのだ。
蒼汰が夏輝のことを「なっちゃん」と呼ぶシーンや、お互いの好きなものを語り合う姿に、視聴者からは「感動」「優しい気持ちになれる」「ほのぼの」「蒼汰がメロい」「キラキラしてて素敵」などの声が続出。また、莉緒が蒼汰との出会いを思い出す場面にも「蒼汰と莉緒ちゃんの出会いも素敵すぎ」「運命的」「大学の蒼汰くんメロメロ」「莉緒もしっかり蒼汰のこと好きそう」などの反響が集まっている。
【写真】 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第2話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）にドキッ
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
蒼汰は橋全般が好きなのだと言い「橋って川とか海とか谷とか道路とか行く手を遮る場所と場所とをつなぐものなの」と説明。そして夏輝から離れて大きな声で「なっちゃ〜ん！」と手を振り「この橋がなかったら俺たち見えてるけど近づけないよね？」と確認。蒼汰は「でも…」と夏輝の方へ駆け出し、夏輝に近づくと「橋があるとこうやって会える。橋が人と人とをつないでくれるんだ」と笑った。
その頃、莉緒（田辺桃子）も蒼汰との出会いを思い出していた。莉緒は大学で橋の写真を見ており、そこで蒼汰に「それ、どこの橋かな？ それ、なんて橋かわかる？」と話しかけられたのだ。
蒼汰が夏輝のことを「なっちゃん」と呼ぶシーンや、お互いの好きなものを語り合う姿に、視聴者からは「感動」「優しい気持ちになれる」「ほのぼの」「蒼汰がメロい」「キラキラしてて素敵」などの声が続出。また、莉緒が蒼汰との出会いを思い出す場面にも「蒼汰と莉緒ちゃんの出会いも素敵すぎ」「運命的」「大学の蒼汰くんメロメロ」「莉緒もしっかり蒼汰のこと好きそう」などの反響が集まっている。