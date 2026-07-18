フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜 後6・30）に出演、出産後のことを考えて憂鬱（ゆううつ）になっていることを明かした。

田中は先月29日に俳優の亀梨和也との結婚と妊娠を発表しており、この日の放送は4日に放送された音楽ユニット「ホフディラン」小宮山雄飛がゲストに登場したものの2回目。

旅行について話をしている時に、田中は、すでに行きの時点で「もう帰りたいな」と思ってしまうと明かし、「計画するんじゃなかったなあ、帰りたいな、家にいた方がよっぽど楽だったのになって。いざ行ったら楽しいんですよ。でも、全然寂しくない帰るとき」と語った。

さらに「でも、子供ができたりすると、連れて行ってあげたいとか、いろんな景色を見せてあげたいと思って。でもパッキングもその分多くなる。心配性だから、あれこれ持って行っちゃうし、きっと…」と語ると、小宮山から「今からそれが憂鬱なの？早くない？」とツッコまれ「考えるだけで、ちょっとあれかも…」と答えた。

小宮山は「そりゃ、子供を連れて旅行は大変だからね」と言い、実際に子供を連れていろんな所に旅行に行ったが「子供はどう思っているか分からない。子供は忘れちゃったりするし」と語ると、田中は「いやいや、私は子供の頃に、ヨーロッパに住んでいたので、ヨーロッパ諸国ほとんど全部連れて行ってもらったんですよ。で、向こうは夏休みが長いから、色んな国に連れて行ってもらって、旅させてもらったことって、今でも鮮明に全部覚えているかって言うと、覚えていないけど、でも写真が残っていたりすると、当時の記憶がよみがえるし」と振り返り、その後、ニュースなどで行ったことのある国の名を見ると「他人事ではなくなる。行ったことある場所なんだっていう自覚が芽生えるから、それはなにか、行ってあげたいなと思う」と、自身も子供を色んなところに連れて行ってあげたい」とした。

それでも「でもパッキングがね…。全部、現地調達できる人がうらやましい」と言い、自身は「軽井沢でもでっかいスーツケース一個。一泊でも。一泊でも三泊でも一緒、シャンプーもそのまま持って行くし。詰め替えないの」と荷物が大きくなる理由を説明していた。