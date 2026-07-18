部屋汚すぎて彼氏にフラれた元アイドル美女25歳、スタイル抜群！ グラビアオフショットが国宝級
元HKT48メンバーでタレントの松本日向（ひなた）が17日、自身のInstagramを更新し、水着グラビア撮影のオフショットを公開。コメント欄に「スタイルいい、可愛いし、綺麗」「かわいい」「綺麗」「結婚したい」といった声が寄せられている。
【写真】汚部屋元アイドル、顔がかわいくてスタイル抜群!!（4枚）
松本は17日放送の『ダマってられない女たち season3』（ABEMA）#2に出演。新企画「汚部屋で恋して」で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という松本が、綺麗好きというイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦した。
そんな松本はこの日、「デジタル写真集『美しいorかわいい？』もうゲットしてくれましたか〜？」と問いかける形で、グラビアオフショットを公開。キュートなビキニ姿でポーズをとるショットを公開しているほか、ランジェリー姿でふとんにくるまり撮影されている最中の動画も。
コメント欄には「スタイルいい、可愛いし、綺麗」「かわいい」「綺麗」「結婚したい」といった称賛が相次いでいる。
【松本日向プロフィール】
2000年12月11日生まれの25歳。2016年、HKT48第4期研究生としてデビューし、翌年チームTIIメンバーに昇格。2022年6月にグループ卒業。グラビアで活躍するほか、ハマっているボートレース関連のイベントにも多数出演している。
引用：「松本日向」Instagram（＠matsumoto_hinata）
【写真】汚部屋元アイドル、顔がかわいくてスタイル抜群!!（4枚）
松本は17日放送の『ダマってられない女たち season3』（ABEMA）#2に出演。新企画「汚部屋で恋して」で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という松本が、綺麗好きというイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦した。
コメント欄には「スタイルいい、可愛いし、綺麗」「かわいい」「綺麗」「結婚したい」といった称賛が相次いでいる。
【松本日向プロフィール】
2000年12月11日生まれの25歳。2016年、HKT48第4期研究生としてデビューし、翌年チームTIIメンバーに昇格。2022年6月にグループ卒業。グラビアで活躍するほか、ハマっているボートレース関連のイベントにも多数出演している。
引用：「松本日向」Instagram（＠matsumoto_hinata）