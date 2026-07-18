「オーマイガー」「さらに大きくなった？」 米人気俳優の迫力満点姿に反響
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』などに出演するシドニー・スウィーニーがインスタグラムにて、自身の下着ブランド「SYRN」の新作を身に着けた姿をシェア。その迫力満点ボディに大きな反響が寄せられている。
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
現地時間7月16日にインスタグラムを更新したシドニーは、「あなたは小さな町の女の子（スモールタウンガール）？「SYRN」の新作が発売されました」とキャプションを付けて、トレーラーの中でセクシーにポーズを取る写真を公開した。
投稿では「SYRN」の新作コレクション「スモールタウンガール」から、シーフォームグリーンのスポーツブラとショーツ、ピンクのワイドパンツを着用した姿を披露。キッチンカウンターに寄りかかるショットや胸元をアップで写す写真などが公開されている。ファンからは「ゴージャス」「素敵ね」といった称賛の声が寄せられた一方で、胸元の写真には「さらに大きくなった？」とのコメントも。また、冷蔵庫のドアを開けて振り返るヒップを強調したポーズに対しては、「意図は？」「冷蔵庫が空じゃない」「ホットソースもケチャップもないの？」といったツッコミも集まった。
シドニーは今年1月、「Comfy（快適）、Playful（遊び心）、Romantic（ロマンティック）、Seductress（誘惑的）」というコンセプトのもと「SYRN」をローンチ。ローンチ直前にはLAのランドマークであるハリウッドサインに自ら登り、ブラジャーで飾り付けるプロモーションを行い、ハリウッド商工会議所からクレームを付けられるなど物議を醸したが、第一弾商品は即座に完売。その後も、下着姿でロサンゼルスの街に現れるなど、セクシーなプロモーションを展開し、注目を集めている。
引用：「シドニー・スウィーニー」Instagram（＠sydney_sweeney）
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
現地時間7月16日にインスタグラムを更新したシドニーは、「あなたは小さな町の女の子（スモールタウンガール）？「SYRN」の新作が発売されました」とキャプションを付けて、トレーラーの中でセクシーにポーズを取る写真を公開した。
シドニーは今年1月、「Comfy（快適）、Playful（遊び心）、Romantic（ロマンティック）、Seductress（誘惑的）」というコンセプトのもと「SYRN」をローンチ。ローンチ直前にはLAのランドマークであるハリウッドサインに自ら登り、ブラジャーで飾り付けるプロモーションを行い、ハリウッド商工会議所からクレームを付けられるなど物議を醸したが、第一弾商品は即座に完売。その後も、下着姿でロサンゼルスの街に現れるなど、セクシーなプロモーションを展開し、注目を集めている。
引用：「シドニー・スウィーニー」Instagram（＠sydney_sweeney）