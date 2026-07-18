料理チャンネル「めしコイズミ」考案！いつもの味に飽きたら試したいアレンジそうめん
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【そうめんつゆに飽きたら】永谷園のお吸いものと野菜ジュースで作る「爆速！極旨！和風トマトそうめん」」と題した動画を公開した。市販の粉末お吸いものと野菜ジュースを合わせるだけで、簡単に本格的な味わいが楽しめるアレンジレシピを紹介している。
調理のハイライトは、火を一切使わずに完成する特製トマトつゆだ。器に「松茸の味お吸いもの」の粉末、食塩不使用のトマト野菜ジュース、軽く油を切ったツナ、輪切りにしたきゅうり、オリーブオイルを入れて混ぜ合わせる。お吸い物の粉末は冷水でも溶けるため熱湯は必要なく、手軽に極旨トマトつゆが完成する。
続いて、茹でて氷水でキンキンに冷やしたそうめんの水分をしっかりと絞り、冷やしておいたつゆと合わせる。麺の上に千切りにしたみょうがと大葉をこんもりと乗せ、仕上げに「追いオリーブオイル」を回しかけたら出来上がりだ。さっぱりとした和風トマト味のつゆが麺によく絡む。少し食べ進めた後の味変には、タバスコをかけるのがおすすめだという。
いつものめんつゆに飽きてしまった時や、さっぱりとしたものが食べたい暑い日に、この爽やかな一杯を試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・そうめん お好みの量
・きゅうり 1/4本
・みょうが 1/2個
・大葉 2枚
・松茸の味お吸いもの 1袋
・トマト系の野菜ジュース（食塩不使用） 150ml
・ツナ缶 1/2缶
・オリーブオイル 小さじ1（仕上げ用は適量）
［作り方］
1. きゅうりは輪切りに、みょうがと大葉は千切りにする。
2. 器に「松茸の味お吸いもの」1袋を入れる。
3. トマト系の野菜ジュースを注ぎ、軽く油を切ったツナ缶ときゅうり、オリーブオイル小さじ1を加える。
4. 粉末が溶けるまでしっかりと混ぜ合わせ、そうめんが茹で上がるまで冷蔵庫で冷やしておく。
5. そうめんを好みの硬さに茹でる。
6. 茹で上がったそうめんをザルに上げ、流水で洗った後、氷水でしっかりと冷やす。
7. そうめんの水気をきっちり切り、軽く握って絞る。
8. 冷やした皿にトマトつゆを先に入れ、中央にそうめんを盛り付ける。
9. つゆに残った具材をそうめんの上に集めて乗せ、みょうがと大葉をトッピングする。
10. 仕上げにオリーブオイルを回しかけて完成。
調理のハイライトは、火を一切使わずに完成する特製トマトつゆだ。器に「松茸の味お吸いもの」の粉末、食塩不使用のトマト野菜ジュース、軽く油を切ったツナ、輪切りにしたきゅうり、オリーブオイルを入れて混ぜ合わせる。お吸い物の粉末は冷水でも溶けるため熱湯は必要なく、手軽に極旨トマトつゆが完成する。
続いて、茹でて氷水でキンキンに冷やしたそうめんの水分をしっかりと絞り、冷やしておいたつゆと合わせる。麺の上に千切りにしたみょうがと大葉をこんもりと乗せ、仕上げに「追いオリーブオイル」を回しかけたら出来上がりだ。さっぱりとした和風トマト味のつゆが麺によく絡む。少し食べ進めた後の味変には、タバスコをかけるのがおすすめだという。
いつものめんつゆに飽きてしまった時や、さっぱりとしたものが食べたい暑い日に、この爽やかな一杯を試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・そうめん お好みの量
・きゅうり 1/4本
・みょうが 1/2個
・大葉 2枚
・松茸の味お吸いもの 1袋
・トマト系の野菜ジュース（食塩不使用） 150ml
・ツナ缶 1/2缶
・オリーブオイル 小さじ1（仕上げ用は適量）
［作り方］
1. きゅうりは輪切りに、みょうがと大葉は千切りにする。
2. 器に「松茸の味お吸いもの」1袋を入れる。
3. トマト系の野菜ジュースを注ぎ、軽く油を切ったツナ缶ときゅうり、オリーブオイル小さじ1を加える。
4. 粉末が溶けるまでしっかりと混ぜ合わせ、そうめんが茹で上がるまで冷蔵庫で冷やしておく。
5. そうめんを好みの硬さに茹でる。
6. 茹で上がったそうめんをザルに上げ、流水で洗った後、氷水でしっかりと冷やす。
7. そうめんの水気をきっちり切り、軽く握って絞る。
8. 冷やした皿にトマトつゆを先に入れ、中央にそうめんを盛り付ける。
9. つゆに残った具材をそうめんの上に集めて乗せ、みょうがと大葉をトッピングする。
10. 仕上げにオリーブオイルを回しかけて完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ルウ1個で1人前】レンジで一発！クリームシチューのルウで超簡単な極旨たらこクリームうどん
「令和のタコヤキラーメン」！シーフードヌードルに冷凍たこ焼きをブチ込んで食べてみた。
【包丁不要】スーパーの半額メンチが転生！レンジで完結ズボラミートソース
チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。