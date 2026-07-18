有吉弘行、あの、藤原丈一郎、伊藤百花ら出演 『隅田川花火大会2026』豪華ゲスト＆中継陣発表
7月25日18時30分放送の『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』（テレビ東京系）より、ゲストとして有吉弘行、草刈民代、あの、藤原丈一郎（なにわ男子）、伊藤百花（AKB48）らの出演が発表された。
【写真】なにわ男子の“なにわ感”担当・藤原丈一郎
今年も高橋英樹が総合司会を務め、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）とともに、隅田川の夜空を彩る花火と下町の熱気を迫力たっぷりに届ける。
本部ゲストには、お笑い界のトップランナー・有吉弘行、バレリーナとしての経歴を持つ俳優・草刈民代が出演。また、なにわ男子の“なにわ感”担当・藤原丈一郎や、独自の存在感を放つアーティスト・あのも登場する。さらに、カメレオン俳優として注目を集める細田佳央太、“顔面重要文化財”と話題のAKB48新センター・伊藤百花もゲスト出演し、多彩な顔ぶれで大会を盛り上げる。
中継リポーターには、パンサー向井慧、阿佐ヶ谷姉妹、さや香、スギちゃんらが登場。街中、上空を飛ぶヘリコプター、今年リニューアルオープンした江戸東京博物館、さらには富士山の6合目といった、バラエティ豊かなロケーションから花火の様子をリポートする。先日の『テレ東音楽祭』でデビューしたばかりの新人アナウンサーの鈴木芹里乃と北川莉央も、中継先から現地の熱気をたっぷりと伝える。
さらに、先日発表され話題を呼んだ裏生配信『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』より、MCを務めるファーストサマーウイカからコメントが到着。夜空に咲く大輪の花を背景に、テレ東ドラマの名シーンをきっかけにトークを展開するほか、視聴者から寄せられた悩みを募集し、お焚き上げする。切れ味鋭いトークと花火大会の熱気がどのような化学反応を生み出すのか、注目だ。
また、昨年TikTokやInstagramなどで計1000万回以上再生され、大きな反響を呼んだ「ごっこ倶楽部」とのコラボショートドラマを今年も制作。『独占生中継 隅田川花火大会 2026』を題材に、親子の繊細な心情の変化を描くスペシャルショートドラマ『仕掛花火』が完成した。ぎくしゃくした父娘の関係が、突然の出来事と隅田川花火大会の生中継をきっかけに大きく動き出す、“大切な誰かと花火を観たくなる”感動の物語となっている。
『仕掛花火』は、「ごっこ倶楽部」とテレビ東京が共同運用するショートドラマアカウント「もしもで始まるBIZな件。（通称「もしBIZ」）」の各SNS（Instagram、TikTok、X、YouTube）で配信中。
『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』は、テレビ東京系にて7月25日18時30分放送。
※番組ゲストとファーストサマーウイカのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有吉弘行
でかい花火を見ながら 美味しいビール飲んで、もう最高ですよ。
■草刈民代
私は東京出身ですが、隅田川の花火大会は初めてです。今回、番組に参加させていただくことになり調べてみたら、江戸時代から続く伝統ある花火大会であることを知りました。下町ならではの賑わいを、皆さまと一緒に味わえたらと思っています。
■藤原丈一郎（なにわ男子）
僕は初めて隅田川花火大会を見るので、どのくらいの規模でどのぐらいの花火が打ち上がるのかすごく楽しみです！ 花火も見ながらスカイツリーも見てすごい楽しみです！ この花火大会がたくさんの人たちの夏の思い出に残りますように！
■あの
やはり圧倒的なスケールの花火で埋め尽くされる夜空を見るのは楽しみですし、今回は様々な職人さんたちの花火がどんなのがあるかなど楽しみです。
■細田佳央太
人生で花火大会には5回も行ったことないと思うので、常に憧れのようなものがあります。今回参加させていただくことで、今後真っ先に思い出す景色になると思うので楽しみです。
■伊藤百花（AKB48）
隅田川花火大会は大きい華やかな花火が連続して打ち上げられるところが魅力的だなと思います！ 東京都を象徴するスカイツリーや隅田川に、堂々と連続で打ち上がるスターマインが楽しみです！
■ファーストサマーウイカ
ゲストの赤裸々トークが話題の人気番組『喋ってお焚き上げ』が裏生配信を担当！ やったー！ 打ち上がる隅田川の花火を見ながら、喋って、お焚き上がって、ブチ上がって、ドラマチックな夜にしよ。
【写真】なにわ男子の“なにわ感”担当・藤原丈一郎
今年も高橋英樹が総合司会を務め、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）とともに、隅田川の夜空を彩る花火と下町の熱気を迫力たっぷりに届ける。
本部ゲストには、お笑い界のトップランナー・有吉弘行、バレリーナとしての経歴を持つ俳優・草刈民代が出演。また、なにわ男子の“なにわ感”担当・藤原丈一郎や、独自の存在感を放つアーティスト・あのも登場する。さらに、カメレオン俳優として注目を集める細田佳央太、“顔面重要文化財”と話題のAKB48新センター・伊藤百花もゲスト出演し、多彩な顔ぶれで大会を盛り上げる。
さらに、先日発表され話題を呼んだ裏生配信『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』より、MCを務めるファーストサマーウイカからコメントが到着。夜空に咲く大輪の花を背景に、テレ東ドラマの名シーンをきっかけにトークを展開するほか、視聴者から寄せられた悩みを募集し、お焚き上げする。切れ味鋭いトークと花火大会の熱気がどのような化学反応を生み出すのか、注目だ。
また、昨年TikTokやInstagramなどで計1000万回以上再生され、大きな反響を呼んだ「ごっこ倶楽部」とのコラボショートドラマを今年も制作。『独占生中継 隅田川花火大会 2026』を題材に、親子の繊細な心情の変化を描くスペシャルショートドラマ『仕掛花火』が完成した。ぎくしゃくした父娘の関係が、突然の出来事と隅田川花火大会の生中継をきっかけに大きく動き出す、“大切な誰かと花火を観たくなる”感動の物語となっている。
『仕掛花火』は、「ごっこ倶楽部」とテレビ東京が共同運用するショートドラマアカウント「もしもで始まるBIZな件。（通称「もしBIZ」）」の各SNS（Instagram、TikTok、X、YouTube）で配信中。
『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』は、テレビ東京系にて7月25日18時30分放送。
※番組ゲストとファーストサマーウイカのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有吉弘行
でかい花火を見ながら 美味しいビール飲んで、もう最高ですよ。
■草刈民代
私は東京出身ですが、隅田川の花火大会は初めてです。今回、番組に参加させていただくことになり調べてみたら、江戸時代から続く伝統ある花火大会であることを知りました。下町ならではの賑わいを、皆さまと一緒に味わえたらと思っています。
■藤原丈一郎（なにわ男子）
僕は初めて隅田川花火大会を見るので、どのくらいの規模でどのぐらいの花火が打ち上がるのかすごく楽しみです！ 花火も見ながらスカイツリーも見てすごい楽しみです！ この花火大会がたくさんの人たちの夏の思い出に残りますように！
■あの
やはり圧倒的なスケールの花火で埋め尽くされる夜空を見るのは楽しみですし、今回は様々な職人さんたちの花火がどんなのがあるかなど楽しみです。
■細田佳央太
人生で花火大会には5回も行ったことないと思うので、常に憧れのようなものがあります。今回参加させていただくことで、今後真っ先に思い出す景色になると思うので楽しみです。
■伊藤百花（AKB48）
隅田川花火大会は大きい華やかな花火が連続して打ち上げられるところが魅力的だなと思います！ 東京都を象徴するスカイツリーや隅田川に、堂々と連続で打ち上がるスターマインが楽しみです！
■ファーストサマーウイカ
ゲストの赤裸々トークが話題の人気番組『喋ってお焚き上げ』が裏生配信を担当！ やったー！ 打ち上がる隅田川の花火を見ながら、喋って、お焚き上がって、ブチ上がって、ドラマチックな夜にしよ。