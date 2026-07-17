76歳の桐谷さん、ステーキ爆食い「写真のものを優待券4500円で」
■ファミレスの次はステーキ爆食い！
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、優待券を使いステーキを爆食いしたことを報告した。
【写真】気になる！桐谷さんが爆食いしたステーキ
定期的に保有銘柄などを紹介している桐谷さんは今回、「テンポスの優待券は、大泉学園のステーキ店が閉店て使える店がないので、8000円のカタログから選んでいました。14日に使おうとしたら、会員番号を入れろと出て、うまく品物が選べません（汗の絵文字）」と嘆き。
桐谷さんは先日まで入院していたが「それで調べたら、新宿のハラペコステーキで使えるのがわかり行きました。写真のものを優待券4500円で（笑顔の絵文字）」と、美味しそうなステーキの写真を投稿した。
なお、13日は妹と友人3人で一緒にロイヤルホストへ行き、優待券で食事。オムライスやバニラアイスなどを爆食いしていた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、優待券を使いステーキを爆食いしたことを報告した。
【写真】気になる！桐谷さんが爆食いしたステーキ
定期的に保有銘柄などを紹介している桐谷さんは今回、「テンポスの優待券は、大泉学園のステーキ店が閉店て使える店がないので、8000円のカタログから選んでいました。14日に使おうとしたら、会員番号を入れろと出て、うまく品物が選べません（汗の絵文字）」と嘆き。
なお、13日は妹と友人3人で一緒にロイヤルホストへ行き、優待券で食事。オムライスやバニラアイスなどを爆食いしていた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。