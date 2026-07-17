浦和がDF荻原の海外移籍を発表した

浦和レッズは7月16日にDF荻原拓也がベルギー1部ルーヴェンOHに期限付き移籍することを発表した。

今夏の移籍市場で合計15人目の退団選手となり「人少なくない？」「本当につらい…」など声が上がっている。

荻原は2018年に浦和の下部組織からトップチームに昇格してデビュー。24年にはクロアチアのディナモ・ザグレブでプレーした経験もあり、2度目の海外挑戦となった。

生え抜き選手の海外挑戦が決定した一方で、浦和にとっては今夏の移籍市場で15人目の退団選手となった。SNSでも「人少なくない？」「本当につらい…」「まじで大丈夫？」「新天地が決まってなにより」「心配だな」「強くなって帰ってきて」「完全移籍を勝ち取って」などコメントが寄せられ、浦和の移籍動向が注目を集めていた。

8月7日に迎えるガンバ大阪との開幕戦まで3週間と迫るなかで、GKは牲川歩見、吉田舜、佐藤瑠星の3人、DFは荻原と石原広教の2人、MFは中島翔哉、松尾佑介ら7人、FWはイサーク・キーセ・テリンら3人がチームを離れることとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）