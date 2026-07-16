J3高知は16日、公式Xを更新。クラブ公式マスコットキャラクターのデザインの公募について、生成AIを使用した作品の応募が多くあるとして「選考対象外となってしまいますので、ご注意ください」と呼びかけた。

高知は13日に公式サイトなどを通じ、昨年実施していた公式マスコットキャラクターデザインの公募を再開すると発表。「クラブとして『より高知ユナイテッドSCらしいマスコットとは何か』『地域やファンの皆さまと共にどのように育てていくべきか』を改めて検討する時間を設けるため、一度募集を中断しておりました」と募集を一時停止していた理由を説明し、このほど方向性を再整理したため、募集を再開するとした。昨年の公募にて応募した作品も審査の対象となるという。

要項を通じて「生成AIを主たる創作手段として作成した作品は応募不可とする」との注意喚起がなされているものの、それでも生成AIを使用した作品が多くあったとし、「現在ご応募いただいているデザインについて、生成AIを使用された作品が多くございます。公募要項にもあります通り、生成AIを使用した作品は選考対象外となってしまいますので、ご注意ください。よろしくお願いします」と呼びかけた。