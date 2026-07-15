◇FIFAワールドカップ2026 準決勝 スペイン2-0フランス(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

この試合、強力なフランスの攻撃陣を封じ勝利したスペイン。左サイドバックとして攻守に躍動したマルク・ククレジャ選手が、試合後に自身のインスタグラムを更新。決勝進出を果たしたことに驚きの心境を明かしました。

試合は前半22分にPKを獲得し、レアル・ソシエダで久保建英選手のチームメートでもあるミケル・オヤルサバル選手が決めて先制。後半13分には右サイドバックのペドロ・ポロ選手がワンツーに抜け出し追加点を決め2-0で完勝しました。

スペインは試合を通じて組織的かつ個々に強度の高い守備でフランスの攻め手を封じ、押し込まれた場面でも個々に高いキープ力を発揮して難を逃れ、圧倒的な攻撃力を誇ったフランス相手にチーム力の差を見せつけて勝利しました。

ククレジャ選手は左サイドバックとして先発出場し、そのなかでも特に高いクオリティを発揮。ピンチの場面では世界最高峰のストライカーであるキリアン・エムバペ選手のシュートを何度もブロックし防ぐ場面があり、勝利に大きく貢献しました。

そんなククレジャ選手は、2021年にはヘタフェで久保建英選手とチームメート。その後、ブライトンへ移籍し、今度は三笘薫選手の同僚となりました。そして無尽蔵のスタミナと、パワフルなプレースタイルで成長を遂げ、その後2022年夏にビッグクラブのチェルシーへと移籍すると、本大会中にはレアル・マドリードへの移籍も決定しました。