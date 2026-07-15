スペインがフランスに2-0で勝利

北中米ワールドカップ（W杯）準決勝が現地時間7月14日に行われ、スペイン代表がフランス代表に2-0で勝利を収めた。

この試合でスペインMFダニ・オルモをフランス守備陣が取り囲む1枚の写真が「イニエスタの再現」と反響を呼んでいる。

試合はスペインのペースで進み、前半22分にFWラミン・ヤマルが獲得したPKをFWミケル・オヤルサバルが決めて先制。後半13分にはDFペドロ・ポロがGKとの1対1になると冷静にニアサイドを抜いて追加点を奪った。

そんななか、米スポーツ専門放送局「ESPN」のサッカー専門Xアカウントが「なんて写真だ」と綴りオルモがボールを持つなか、その周りをフランスの選手4人が取り囲んでいる様子を公開した。

このシーンではEURO 2012のスペイン対イタリア戦で、MFアンドレス・イニエスタが5人の相手に包囲される写真が有名であり、ファンからも「オルモがあの有名なイニエスタの写真を再現した」「完璧に一緒だ」「伝説のプレーを思い出させた」「伝説の魔法が再びそ蘇る」「伝説の包囲網写真を彷彿とさせる美しさ」「完全に漫画『ブルーロック』の世界観」「オルモの主人公感が半端ない」「1枚のアートとして飾りたいレベルの神写真」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）