「納得がいかない」“無敵艦隊”に完敗で3大会連続決勝進出の夢破れる　仏監督は主審に苛立ち「あの審判に準決勝を裁く実力があったのか？」【W杯】

レフェリーのジャッジに不満、そして苛立ちを隠せなかったデシャン(C)Getty Images

夢の3大会連続での決勝進出を逃したフランス代表。試合後に指揮官から漏れたのは、主審に対する恨み節だった。

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現地時間7月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝で、スペイン代表と対戦したフランスは0-2と完封負け。「事実上の決勝戦」とも言われた好カードで力負けをし、2018年のロシア大会以来となる優勝を逃した。

22分に献上したPKをミケル・オヤルサバルに決められて先制を許したフランスは、反撃に転じようと試みるが、スペインの組織的な守備を前に苦戦。頼みの主砲キリアン・エムバペも徹底マークの前に鳴りを潜める。

そして、一進一退の攻防が続いた58分にフランスはDFラインの背後を突破したペドロ・ポロに値千金の追加点を献上。今大会を怒涛の6戦全勝で勝ち上がってきたレ・ブルー（フランス代表の愛称）は、無敵艦隊（スペイン代表の愛称）の前に沈んだ。

試合後、ディディエ・デシャン監督はやりきれない想いを口にした。母国の放送局『M6』のフラッシュインタビューに応じた指揮官は、「今、選手たちは打ちひしがれている。自分たちのやるべきことを理解しているチームに対して、我々は一歩劣っていたことを認めざるを得ない」と率直な心境を吐露。そして、「これは自分たちの責任であり、誰かを非難するつもりはない」と前置きした上で、エルサルバドル出身のイバン・バートン主審への隠しきれない不満を口にした。