13日午前、熊本市中央区のアパートで男女3人の変死体が見つかりました。視聴者が撮影した画像には、救急車や捜査員の姿を確認することができます。3人の首には、ひものようなものが巻かれていたということです。現場から中継です。

（園田貴央アナウンサー）

遺体が見つかった熊本市中央区国府3丁目のアパートです。部屋の前には、警察による規制線が張られています。警察によりますと13日午前11時前、このアパートの室内で男性1人、女性2人のあわせて3人が死亡しているのが見つかりました。





3人は部屋着姿で、首にはひものようなものが巻かれていたということです。布団の上で男性がうつ伏せ、女性2人はあおむけの状態で倒れていて、いずれも外傷はありませんでした。（緒方太郎キャスター）アパートの住民とは連絡が取れているのでしょうか。（園田アナウンサー）この部屋には90代の男性と80代の女性の夫婦、60代の娘が住んでいましたが、連絡がとれていないということです。発見当時、玄関にはカギがかかっていて、警察は、死亡していたのはこの部屋に住む3人の可能性もあるとみて捜査を進めています。

（緒方キャスター）

現場は住宅が多く立ち並ぶ地域ですよね。



（園田アナウンサー）

現場近くに住む人に話を聞きました。



近くに住む人

「1週間前に引っ越してきたのを近所の人が見たと聞いた」

「3人も亡くなっているとなったら怖い」



（園田アナウンサー）

警察は、きょう、あすにも3人の遺体を司法解剖する予定で、身元の特定を急ぐとともに、無理心中の可能性も視野に死因などを調べる方針です。