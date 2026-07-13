3児の母・くわばたりえ、“一夫多妻制”を提案「未来の日本は大家族になる」
ブラックマヨネーズの吉田敬とチュートリアルの徳井義実がタッグを組み、若手芸人による持論に耳を傾ける新番組『吉田徳井の大予言』がきょう13日深夜0時から放送される。全4回の最終回。
【動画】「一歩次元上のことで話してたんか…」予言に感嘆するブラマヨ吉田
実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。その第7弾となるのが同番組。『M-1グランプリ』のレジェンド王者であり同期でもある吉田と徳井がタッグを組む。2人のもとに「過去と未来を見通す予言者たち」が集結する。
最終回は家族をテーマに2人の予言者が持論を繰り広げる。1人目のクワバタオハラ・くわばたりえは「未来の日本は大家族になるであろう」と予言する。「恋愛は面倒くさい」と考える若者や、経済的な不安から日本の少子化は進む一方。そこで3児の母くわばたが提案したのは、まさかの“一夫多妻制”。それぞれの得意分野によって作業を分担できるうえ、一人っ子同士が集まれば兄弟のような存在もできる！と持論を展開する。徳井はこの案に膝を打って大賛成。
一方、「俺は妻は１人だけでいい…」と言う吉田が打ち出した少子化対策は『もっとテレビでエロを流す』。「くわばたの衣装から乳首が透けていれば出生率が上がる！」と新たな予言を繰り広げる（!?）。
このほか、ぐろうの家村涼太は「そのうちポロシャツを着た太った父親は訴えられるだろう」と予言する。
【動画】「一歩次元上のことで話してたんか…」予言に感嘆するブラマヨ吉田
実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。その第7弾となるのが同番組。『M-1グランプリ』のレジェンド王者であり同期でもある吉田と徳井がタッグを組む。2人のもとに「過去と未来を見通す予言者たち」が集結する。
一方、「俺は妻は１人だけでいい…」と言う吉田が打ち出した少子化対策は『もっとテレビでエロを流す』。「くわばたの衣装から乳首が透けていれば出生率が上がる！」と新たな予言を繰り広げる（!?）。
このほか、ぐろうの家村涼太は「そのうちポロシャツを着た太った父親は訴えられるだろう」と予言する。