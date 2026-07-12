【Amazon プライムデー】アシックスのシューズが最大47%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からアシックスのシューズをご紹介。運動だけでなく、通勤や散歩にも使えるため、足への負担を減らしたい人にも役立ちます。

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Amazon「メンズ ランニングシューズ」でも上位常連の人気シューズ


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asics(アシックス) メンズ JOLT 5ランニングシューズ

6,930円 → 5,549円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


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asics(アシックス) メンズ JOLT 5ランニングシューズ

6,930円 → 5,171円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


軽量で反発性を求めるランナーにおすすめ。「MAGIC SPEED 5」


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[アシックス] ユニセックス大人 MAGIC SPEED 5ランニングシューズ

19,800円 → 10,555円（47%オフ）

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軽いトレイルやハイキングにおすすめのベーシックトレイルモデル


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asics(アシックス) メンズ GEL-VENTURE 11ランニングシューズ

9,350円 → 7,013円（25%オフ）

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私服にもコーディネート可能。多用途なランニングシューズ


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asics(アシックス) メンズ PATRIOT 13ランニングシューズ

7,150円 → 5,649円（21%オフ）

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快適なランニングやウォーキングをサポートするランニングシューズ


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asics(アシックス) メンズ JOLT 4 メンズランニングシューズ

5,500円 → 4,510円（18%オフ）

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ロングセラーモデル「FABRE JAPAN S」をベースにアップデートしたモデル


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[アシックス] スニーカー JAPAN S メンズ

8,800円 → 7,947円（10%オフ）

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軽量性とクッション性を兼ね備えたウォーキングシューズ


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[ウェルネスウォーカー] スニーカー クッション アシックスウォーキング ハダシライド TDW553 メンズ

13,200円 → 10,371円（21%オフ）

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O脚傾向の方に向けた、ひざに優しいウォーキングシューズ


WELLNESSWALKER(ウェルネスウォーカー)

WELLNESSWALKER(ウェルネスウォーカー) メンズ アシックスウォーキング ひざの負担を軽減するMCCS搭載 ニーズアップ 1241A011ウォーキングシューズ

14,300円 → 9,875円（31%オフ）

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ランニングシューズのエントリーモデル「JOLT 5」のレディース向けモデル


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asics(アシックス) レディース JOLT 5ランニングシューズ

6,930円 → 6,123円（12%オフ）

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ハダシ感覚の履き心地「HADASHIWALKERシリーズ」


WELLNESSWALKER(ウェルネスウォーカー)

WELLNESSWALKER(ウェルネスウォーカー) レディース ハダシウォーカー 3Eウォーキングシューズ

13,200円 → 8,085円（39%オフ）

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その他のおすすめ商品


asics(アシックス)

[アシックス] トレ−ニングウェア ドライワンポイント半袖シャツ メンズ

3,080円 → 1,799円（42%オフ）

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asics(アシックス) トレーニングウエアクロスパンツ(スリム) 2031C266/2031E053メンズ

6,800円 → 4,420円（35%オフ）

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asics(アシックス)

[asics(アシックス)]トレーニングウエア ソックス18cm丈 XAS255/3033B871

1,430円 → 929円（35%オフ）

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[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,999円（44%オフ）

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PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

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