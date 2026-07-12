【Amazon プライムデー】アシックスのシューズが最大47%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からアシックスのシューズをご紹介。運動だけでなく、通勤や散歩にも使えるため、足への負担を減らしたい人にも役立ちます。

Amazon「メンズ ランニングシューズ」でも上位常連の人気シューズ

軽量で反発性を求めるランナーにおすすめ。「MAGIC SPEED 5」

軽いトレイルやハイキングにおすすめのベーシックトレイルモデル

私服にもコーディネート可能。多用途なランニングシューズ

快適なランニングやウォーキングをサポートするランニングシューズ

ロングセラーモデル「FABRE JAPAN S」をベースにアップデートしたモデル

軽量性とクッション性を兼ね備えたウォーキングシューズ

O脚傾向の方に向けた、ひざに優しいウォーキングシューズ

ランニングシューズのエントリーモデル「JOLT 5」のレディース向けモデル

ハダシ感覚の履き心地「HADASHIWALKERシリーズ」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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