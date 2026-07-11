厳しい夏の暑さを乗り切るために、エアコンとともに扇風機を使用したいと考えている人は多いのではないでしょうか。羽根が付いた扇風機、羽根が付いていないタイプの扇風機を選ぶ際の基準について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【画像】扇風機は羽根付きor羽根なし、どっちがいい？ これが“答え”です！

公式アカウントは「扇風機の羽根付きと羽根なしどっちがいいの 違いを教えます」と投稿。それぞれの製品の特徴について、次のように紹介しています。

■羽根付きの扇風機

・比較的広い範囲に風を届けやすい。

・3000円前後で購入できる製品もある。

・風量、コスパを重視するならおすすめ。

■羽根なしの扇風機

・羽根がないので指を挟む心配がない。

・空気清浄機能やヒーター機能を搭載している製品が多い。

・デザイン、安全性、多機能性重視ならおすすめ。

この投稿に対し、SNS上では「参考にします」「紹介ありがとうございます！」「羽根なしはビジュアルがイマイチ、羽根があった方が風くるし」などの声が上がっています。