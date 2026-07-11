森七菜、デコルテ丸出しのラグジュアリーなドレスで受賞報告に反響
女優の森七菜が9日、Instagramを更新し、自身の出演作で新たに受賞したことを報告。授賞式にふさわしいドレッシーな姿を公開し、ファンを魅了している。
【写真】かわいい！ 森七菜、ドレッシーな別カットも
森は前日8日、都内で開催された「第52回放送文化基金賞 贈呈式」において、『ひらやすみ』（NHK総合）で共演した岡山天音と共に演技賞を受賞していた。同作は、真造圭伍の同名漫画が原作。主人公の29歳、フリーター、生田ヒロトを岡山天音が演じ、そんな彼が偶然譲り受けた一戸建ての平屋に転がり込んでくる山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみを森が演じた。
一夜明けたこの日、森は「放送文化基金賞 演技賞をいただきました。身に余る光栄です」と報告。「『ひらやすみ』チームの皆さんと久しぶりに会えて嬉しかったな」と仲間たちとの束の間の再会を喜びつつ、「これからも真面目に楽しく、ヒロ兄となつみみたいに不便も遠回りも大切にしながら、進んでいけますように」と誓い、改めて「みんなにありがとう！！！！！！！！」と感謝を伝えた。
投稿しているのは、授賞式直後と見られるトロフィーを手にした森の姿。劇中のなつみとは打って変わってのデコルテをあらわにしたドレッシーな出で立ちの森に対して、コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「かわいすぎるよー！！！」「愛くるしすぎるー！！！」「かわいいよぉぉーーーー」「人ってこんなにかわいくていいんだっけ」といった声も多数寄せられている。
引用：「森七菜」Instagram（＠mori.chan.7）
【写真】かわいい！ 森七菜、ドレッシーな別カットも
森は前日8日、都内で開催された「第52回放送文化基金賞 贈呈式」において、『ひらやすみ』（NHK総合）で共演した岡山天音と共に演技賞を受賞していた。同作は、真造圭伍の同名漫画が原作。主人公の29歳、フリーター、生田ヒロトを岡山天音が演じ、そんな彼が偶然譲り受けた一戸建ての平屋に転がり込んでくる山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみを森が演じた。
投稿しているのは、授賞式直後と見られるトロフィーを手にした森の姿。劇中のなつみとは打って変わってのデコルテをあらわにしたドレッシーな出で立ちの森に対して、コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「かわいすぎるよー！！！」「愛くるしすぎるー！！！」「かわいいよぉぉーーーー」「人ってこんなにかわいくていいんだっけ」といった声も多数寄せられている。
引用：「森七菜」Instagram（＠mori.chan.7）