LONDON, ENGLAND - JULY 06: (L-R) Charlize Theron, Himesh Patel, Travis Scott, Mia Goth and Robert Pattinson, Mike Cavanagh, John Leguizamo, Hoyte van Hoytema, Ludwig Göransson, Corey Hawkins, Brian L. Roberts, Chairman & CEO, Comcast, Zendaya, Samantha Morton, Benny Safdie, Elliot Page, Mike Cavanagh, John Leguizamo, Hoyte van Hoytema, Ludwig Göransson and Corey Hawkins attend 'The Odyssey' London Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on July 06, 2026 in London, England. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for Universal Pictures)

写真拡大

『オデュッセイア』は、映画監督クリストファー・ノーラン監督の最新作であり最高傑作、そしてキャリアの集大成である──。2026年7月6日、イギリス・ロンドンで行われたワールドプレミアで、本作の出演者たちが語った。

ホメロスの古代ギリシャ叙事詩を映画化した本作は、マット・デイモン演じるイタカの王・オデュッセウスが、故郷を目指して壮大な冒険の旅に出る神話的アクション大作。史上初、全編IMAXフィルムカメラで撮影された、ノーランにとってもキャリア史上最大規模の作品となる。

米の取材に対し、海の女神カリュプソ役のシャーリーズ・セロンは、ノーランを「このような物語に挑む勇気のある、数少ない監督のひとり」と称えた。また、オデュッセウスに仕える豚飼いエウマイオス役のジョン・レグイザモは、「これは彼（ノーラン）の最高傑作」と言っている。

「彼は現代の革新者であり、先見の明がある、預言者のような存在です。彼と一緒に仕事をしたことで、俳優として人生最高の仕事ができたと感じています。これまで、映画のなかで感情をさらけ出すのはとても苦手でしたが、今回は彼が聖域のように安全な空間を作ってくれたおかげで、ありのままの自分をさらけ出すことができました。」

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

一方、ギリシャ軍の総大将アガメムノンを演じたのは、『オッペンハイマー』（2023）にも出演したベニー・サフディ。映画監督・俳優として八面六臂の活躍を続けているが、オファーは「とても予想外だった」という。

「クリスが演じてほしいと言うとき、彼はその人ならできると心から信じている。だから、自分がそういう役柄に選ばれるとは思わなかったけれど、彼ができると思っているなら、できるはずだと思えました。」

サフディは『オデュッセイア』について、「これまで彼が作ってきたすべての映画が、まるでこの作品のための準備だったように思えます。たくさんの、さまざまなスタイルやジャンルによって構成されているから」とも語っている。

そして、さすがはベニー・サフディである、この読みは的外れではなかったようだ。米では、ノーラン自身が「私は長年、この物語を、すべての映画を通じて語ってきた」と告白している。「これは家族の物語であり、愛の物語であり、復讐の物語であり、戦争の物語であり、成長の物語です。私にとっては非常に強い基礎となるテキストなのです」。

過去作でノーランが取り組んできたテーマや構造、モチーフなどは、この古代叙事詩のなかでいかに結実したのか。早くも批評家の間で絶賛の声がやまない本作、その完成形を映画館の大スクリーンで見届けよう。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

Source: ,