亀梨和也、“マッサマン”Snow Man向井康二と初対決！ 『ドッキリGP』今夜放送
本日7月11日18時30分放送の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）では、人気企画＜記憶忍者隊 マッサマン＞に亀梨和也が初登場。“向井康二の友だち”のマッサマンと“仲良し先輩・後輩対決”を繰り広げる。
【写真】亀梨和也vsマッサマン 今夜の『ドッキリGP』より
同番組は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、timelesz・菊池風磨、Snow Man・向井康二、Travis Japan・松田元太がドッキリクリエイターを務め、趣向を凝らしたドッキリの数々をあまたの芸能人に次々と仕掛けていくドッキリバラエティー。
＜記憶忍者隊 マッサマン＞は、“Snow Man・向井康二の友だち”である記憶力ゼロヒーロー・マッサマンが自らの記憶力向上を目指し、ゲストを迎えて記憶力対決を展開する『ドッキリGP』の看板企画。これまでアイドルからお笑い芸人まで、さまざまな顔ぶれと対戦してきたマッサマンだが、37回目の戦いとなる今回は、向井と親交の深い、いわば“マッサマンの友だちの友だち”である亀梨和也と対決することに。
だが、オープニングで対戦相手が亀梨であることを告げられたマッサマンは、突然の先輩の登場に驚きながらも、心なしか自信に満ちた表情に…。マッサマンがいつも以上に勝利への意欲をあらわにするその理由とは？
かくしてマッサマンは、情報番組『ノンストップ！』の収録とダマされてスタジオで取材を受けている亀梨のもとへ。真面目にインタビューに答える亀梨の前に急に姿を現し、挑戦状をたたきつける。すると亀梨は笑顔を見せつつも「マッサマンに負けたら、かっこいい先輩ではいられない！」と、後輩の挑戦を堂々と受けて立つのだった。
続いて、いよいよ試合会場で相まみえた2人は、小学5年生のひまりちゃんも交えた三つどもえの戦いを開始。「架空の生き物」をお題に、熾烈（しれつ）な記憶力対決の火ぶたが切って落とされる。果たして、マッサマン初参戦となる亀梨の記憶力＆発想力やいかに？ 一方のマッサマンは、憧れの亀梨先輩を相手に、どんな戦い方に打って出るのか？ そして戦いに敗れ、お尻をキンキンに冷やされる衝撃の必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となってしまうのはどっちだ？
小学生が繰り出すトリッキーな攻撃に対抗するため、マッサマンが強引な語呂合わせで覚える“マッサマン流記憶法”は、今回ももちろん健在。しかし、対する亀梨もオリジナルの記憶法を披露し始め…？ 勢い余って、普段は見せない意外な一面が露呈してしまう「NEW亀梨くん」の奮闘ぶりに、マッサマンも仰天。
ほかにも、注目のイケメンヒーロー俳優・近藤頌利らが電気風呂に絶叫しまくる＜秒でビリビリ風呂＞や、タイムマシーン3号・山本浩司らが決死のリアクションを披露する＜秒でスパイダーマンが水ぽちゃ＞など、衝撃の新作ドッキリが続々とお目見え。＜秒でスペシャル宣伝トラック＞では、8月8日放送予定の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』の宣伝のために特注したアドトラックが都内各所を走る様子をVTRで紹介するのだが…まさかの光景に、スタジオ騒然？
さらに、大好評のシリーズ企画＜ドッキリでことわざを学ぶ＞では、ある共通の特徴を持つターゲット（の頭頂部）に白羽の矢を立てるべく暗躍する“白羽忍者”が、約半年ぶりに復活。今回は、初心に返って“ミスター白羽”ことあばれる君に狙いを定めるほか、『R‐1グランプリ2026』王者の今井らいぱちにも接近。新旧のターゲットに、白羽忍者渾身（こんしん）の矢が放たれる。
収録を終えた向井と亀梨は「僕は今回しゃべりすぎて、喉が腫れてしまったんですけれども（笑）、それくらい楽しい収録でした。僕たち2人の関係性も見ていただきたいですし、今まで誰も見たことがない亀梨くんが見られますので、みなさん楽しみにしていてください！」（向井）、「楽しくも壮絶な戦いが繰り広げられたあと、最後に素晴らしい展開が待っています。ご期待ください！」（亀梨）と視聴者にメッセージを寄せた。
『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、フジテレビ系にて7月11日18時30分放送。
【写真】亀梨和也vsマッサマン 今夜の『ドッキリGP』より
同番組は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、timelesz・菊池風磨、Snow Man・向井康二、Travis Japan・松田元太がドッキリクリエイターを務め、趣向を凝らしたドッキリの数々をあまたの芸能人に次々と仕掛けていくドッキリバラエティー。
だが、オープニングで対戦相手が亀梨であることを告げられたマッサマンは、突然の先輩の登場に驚きながらも、心なしか自信に満ちた表情に…。マッサマンがいつも以上に勝利への意欲をあらわにするその理由とは？
かくしてマッサマンは、情報番組『ノンストップ！』の収録とダマされてスタジオで取材を受けている亀梨のもとへ。真面目にインタビューに答える亀梨の前に急に姿を現し、挑戦状をたたきつける。すると亀梨は笑顔を見せつつも「マッサマンに負けたら、かっこいい先輩ではいられない！」と、後輩の挑戦を堂々と受けて立つのだった。
続いて、いよいよ試合会場で相まみえた2人は、小学5年生のひまりちゃんも交えた三つどもえの戦いを開始。「架空の生き物」をお題に、熾烈（しれつ）な記憶力対決の火ぶたが切って落とされる。果たして、マッサマン初参戦となる亀梨の記憶力＆発想力やいかに？ 一方のマッサマンは、憧れの亀梨先輩を相手に、どんな戦い方に打って出るのか？ そして戦いに敗れ、お尻をキンキンに冷やされる衝撃の必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となってしまうのはどっちだ？
小学生が繰り出すトリッキーな攻撃に対抗するため、マッサマンが強引な語呂合わせで覚える“マッサマン流記憶法”は、今回ももちろん健在。しかし、対する亀梨もオリジナルの記憶法を披露し始め…？ 勢い余って、普段は見せない意外な一面が露呈してしまう「NEW亀梨くん」の奮闘ぶりに、マッサマンも仰天。
ほかにも、注目のイケメンヒーロー俳優・近藤頌利らが電気風呂に絶叫しまくる＜秒でビリビリ風呂＞や、タイムマシーン3号・山本浩司らが決死のリアクションを披露する＜秒でスパイダーマンが水ぽちゃ＞など、衝撃の新作ドッキリが続々とお目見え。＜秒でスペシャル宣伝トラック＞では、8月8日放送予定の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』の宣伝のために特注したアドトラックが都内各所を走る様子をVTRで紹介するのだが…まさかの光景に、スタジオ騒然？
さらに、大好評のシリーズ企画＜ドッキリでことわざを学ぶ＞では、ある共通の特徴を持つターゲット（の頭頂部）に白羽の矢を立てるべく暗躍する“白羽忍者”が、約半年ぶりに復活。今回は、初心に返って“ミスター白羽”ことあばれる君に狙いを定めるほか、『R‐1グランプリ2026』王者の今井らいぱちにも接近。新旧のターゲットに、白羽忍者渾身（こんしん）の矢が放たれる。
収録を終えた向井と亀梨は「僕は今回しゃべりすぎて、喉が腫れてしまったんですけれども（笑）、それくらい楽しい収録でした。僕たち2人の関係性も見ていただきたいですし、今まで誰も見たことがない亀梨くんが見られますので、みなさん楽しみにしていてください！」（向井）、「楽しくも壮絶な戦いが繰り広げられたあと、最後に素晴らしい展開が待っています。ご期待ください！」（亀梨）と視聴者にメッセージを寄せた。
『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、フジテレビ系にて7月11日18時30分放送。