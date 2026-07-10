「設定どうなってんや！」 『夫婦と16歳』かたせ梨乃“美子・自認16歳”の想定外行動にネット驚がく
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第2話が9日深夜に放送され、バーに入店した美子（かたせ梨乃）が想定外の行動に出ると、ネット上には「自認16歳なのに」「設定どうなってんや！」「やんちゃすぎる」といった声が相次いだ。
【写真】美子（かたせ梨乃）の言動におののく絋（豆原一成）
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。アパートの隣人・紘（豆原一成）に想いを寄せる“自認16歳美少女”の61歳女性・美子が、愛ゆえに暴走する様を描き出す。
花屋でアルバイトを始めた美子は、採用祝いの“パンケーキデート”を紘（豆原一成）におねだり。渋々ながら紘は、妻・冴（岡田結実）に黙って美子と出かけることに。しかし店に冴が現れる。
その後、冴に対して強い嫉妬心を抱くことになった美子。彼女は特別な“おまじない”をかけた黄色いバラを冴にプレゼントする…。
そんな中、仕事終わりの紘が帰宅前にバーのカウンターで酒を飲んでいると、そこに突然、美子がやってくる。彼女は「よっこいしょういち」とつぶやきながら紘の隣に座ると、驚く彼に対して「あら、すごい偶然ですねぇ…」と語りかける。
そして美子はバーテンダーに「いつもの」とオーダー。するとバーテンダーは「お待たせしました」と言いながら、テキーラが注がれたショットグラスを差し出すのだった。
美子が立ち上がり、片手を腰に当てながら一気にテキーラを流し込むと、ネット上には「自認16歳なのにテキーラのショットいくの豪快すぎるだろ」「設定どうなってんや！」「テキーラショットで飲めちゃうのやんちゃすぎる」「いかつい」「テキーラ（やるやん）」などの反響が集まった。
【写真】美子（かたせ梨乃）の言動におののく絋（豆原一成）
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。アパートの隣人・紘（豆原一成）に想いを寄せる“自認16歳美少女”の61歳女性・美子が、愛ゆえに暴走する様を描き出す。
その後、冴に対して強い嫉妬心を抱くことになった美子。彼女は特別な“おまじない”をかけた黄色いバラを冴にプレゼントする…。
そんな中、仕事終わりの紘が帰宅前にバーのカウンターで酒を飲んでいると、そこに突然、美子がやってくる。彼女は「よっこいしょういち」とつぶやきながら紘の隣に座ると、驚く彼に対して「あら、すごい偶然ですねぇ…」と語りかける。
そして美子はバーテンダーに「いつもの」とオーダー。するとバーテンダーは「お待たせしました」と言いながら、テキーラが注がれたショットグラスを差し出すのだった。
美子が立ち上がり、片手を腰に当てながら一気にテキーラを流し込むと、ネット上には「自認16歳なのにテキーラのショットいくの豪快すぎるだろ」「設定どうなってんや！」「テキーラショットで飲めちゃうのやんちゃすぎる」「いかつい」「テキーラ（やるやん）」などの反響が集まった。