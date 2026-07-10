主演・中島健人Netflixシリーズ『SとX』ヒロイン役に新木優子が決定！
中島健人が主演し、8月20日より配信されるNetflixシリーズ『SとX』で、新木優子がヒロインを演じることが発表された。
【写真】中島健人、“セックスセラピスト”役に挑む
本作は、“性”という複雑でデリケートかつ社会的なテーマに真正面から挑むヒューマンドラマ。
セックスセラピスト・霜鳥壱人の「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、セックス依存症、性的トラウマなど、誰にも打ち明けられない多様で切実な性の悩みを抱えた人々が訪れる。周囲からの嘲笑や偏見の視線にさらされながらも、霜鳥は一人ひとりの声に誠実に向き合う。しかし、彼自身もまた、人知れず悩みを抱えていたー。
主演の中島健人は、さまざまなセックスの悩みを持つクライアントに優しく寄り添う霜鳥というキャラクターで鮮やかに新境地を開拓。Netflix作品では『桜のような僕の恋人』以来、2度目の主演作となる。
中島演じる主人公・霜鳥と久々の再会を果たし、強くひかれ合っていくヒロイン・市之瀬佑美役には新木優子。今回新木は、自身初となるアナウンサー役に挑む。華やかな世界に身を置きながら、なかなかメインキャスターになれない現状や、世間に植え付けられた清楚（せいそ）なイメージに葛藤していたとき、中学時代に淡い恋心を寄せ合っていた霜鳥と偶然再会し、恋心が再燃。煮え切らない霜鳥の態度にほんろうされながら、仕事と恋愛の双方に悩む等身大の女性の姿を演じ切る。
二人を取り巻く同僚やライバル、個性豊かなキャラクターには、実力派キャストが集結。
霜鳥クリニックの看護師でありながら、日々訪れるクライアントの気持ちを理解できず、勤務先を恋人に内緒にしている犀川優太役に三浦りょう太。同じくクリニックで働く医療事務員で、物事をはっきり言う性格で、どこか頼りない霜鳥を支えるムードメーカーであり、同性の恋人がいる夏目真凜役に藤間爽子。佑美が担当する番組のメインキャスターで、上司からの信頼も厚く、後輩の佑美を何かと気にかけるが、彼女への好意が透けて見える一面もある数馬俊役に中村蒼。将来有望な佑美の後輩キャスターで、数馬と親しい佑美をライバル視して当たりがきついものの、実はひそかな思いを抱えている鴻野未来役に久間田琳加。
妖しげなビルの一室で壱人にアドバイスを送る、一見セクシーだが、れっきとした婦人科医・医学博士の加瀬詩音役に山口紗弥加。霜鳥の恩師で、ひょうひょうとした物言いでクリニックの面々ともなじんでおり、壱人の過去を知る存在でもある来栖大介役にユースケ・サンタマリア。そして、来栖たちが働く医学部の部長であり外科医の権威、“セックスセラピスト”となった霜鳥を快く思わず度々厳しい進言をする豊原則夫役に佐野史郎。
原作は多田基生の『SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』（講談社「モーニング」刊）。監督は草野翔吾。「すべての人物が本当に生きているように描きたい。そういつも願っています」と、草野は自身のキャラクター描写について語る。
Netflixシリーズ『SとX』は、Netflixにて8月20日より世界独占配信。
【写真】中島健人、“セックスセラピスト”役に挑む
本作は、“性”という複雑でデリケートかつ社会的なテーマに真正面から挑むヒューマンドラマ。
セックスセラピスト・霜鳥壱人の「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、セックス依存症、性的トラウマなど、誰にも打ち明けられない多様で切実な性の悩みを抱えた人々が訪れる。周囲からの嘲笑や偏見の視線にさらされながらも、霜鳥は一人ひとりの声に誠実に向き合う。しかし、彼自身もまた、人知れず悩みを抱えていたー。
中島演じる主人公・霜鳥と久々の再会を果たし、強くひかれ合っていくヒロイン・市之瀬佑美役には新木優子。今回新木は、自身初となるアナウンサー役に挑む。華やかな世界に身を置きながら、なかなかメインキャスターになれない現状や、世間に植え付けられた清楚（せいそ）なイメージに葛藤していたとき、中学時代に淡い恋心を寄せ合っていた霜鳥と偶然再会し、恋心が再燃。煮え切らない霜鳥の態度にほんろうされながら、仕事と恋愛の双方に悩む等身大の女性の姿を演じ切る。
二人を取り巻く同僚やライバル、個性豊かなキャラクターには、実力派キャストが集結。
霜鳥クリニックの看護師でありながら、日々訪れるクライアントの気持ちを理解できず、勤務先を恋人に内緒にしている犀川優太役に三浦りょう太。同じくクリニックで働く医療事務員で、物事をはっきり言う性格で、どこか頼りない霜鳥を支えるムードメーカーであり、同性の恋人がいる夏目真凜役に藤間爽子。佑美が担当する番組のメインキャスターで、上司からの信頼も厚く、後輩の佑美を何かと気にかけるが、彼女への好意が透けて見える一面もある数馬俊役に中村蒼。将来有望な佑美の後輩キャスターで、数馬と親しい佑美をライバル視して当たりがきついものの、実はひそかな思いを抱えている鴻野未来役に久間田琳加。
妖しげなビルの一室で壱人にアドバイスを送る、一見セクシーだが、れっきとした婦人科医・医学博士の加瀬詩音役に山口紗弥加。霜鳥の恩師で、ひょうひょうとした物言いでクリニックの面々ともなじんでおり、壱人の過去を知る存在でもある来栖大介役にユースケ・サンタマリア。そして、来栖たちが働く医学部の部長であり外科医の権威、“セックスセラピスト”となった霜鳥を快く思わず度々厳しい進言をする豊原則夫役に佐野史郎。
原作は多田基生の『SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』（講談社「モーニング」刊）。監督は草野翔吾。「すべての人物が本当に生きているように描きたい。そういつも願っています」と、草野は自身のキャラクター描写について語る。
Netflixシリーズ『SとX』は、Netflixにて8月20日より世界独占配信。