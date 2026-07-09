元無印スタッフが指南！良品週間よりお得な「良いね祭」で夏を快適に過ごす商品の選び方
YouTubeチャンネル「youlog」が、「【無印良品購入品】｜良品週間よりもお得！良いね祭｜元無印スタッフの買って良かった7アイテム｜ 30代主婦のvlog ｜ Daily life vlog」を公開した。動画では、元無印良品スタッフであるyoulogが、季節のおすすめ商品を手に取りやすい価格で提供する「良いね祭」で購入した7つのアイテムを紹介。夏を快適に過ごすための日用品から食品まで、プロ視点で厳選した実用的なアイテムが提示されている。
「良いね祭」は、「季節のいいねをもっと良い値で」をコンセプトにした無印良品のキャンペーンであり、無印良品週間よりもお得に購入できる商品もあるという。動画では、気になっていた商品やリピートしたい商品を中心に7アイテムがピックアップされた。
特に目を引くのは、夏の暑さ対策に役立つ「ひんやりボディミスト エクストラクール」だ。天然由来成分100%にこだわったボディミストで、清涼成分としてメントールが配合されている。腕にスプレーをなじませる様子が収められており、「身体にスプレーしなじませるだけでひんやり感が続く」「今年の夏に大活躍しそう」と太鼓判を押した。ボトルのサイズも12cmとコンパクトで、携帯しやすさも魅力である。
また、食品ジャンルからは「ごはんにかける 冷やしごま豆乳担々スープ」が登場。冷やして美味しい、花椒の香りが特徴のスープである。動画内では夕食の準備風景も公開され、挽肉やたけのこ、キクラゲが入った濃厚なスープを絹豆腐にかけて実食。「いつものご飯に＋αすれば満足感もUP」「とっても美味しいのでオススメです」と、手軽さと味わいを絶賛している。
元スタッフならではの目線で選ばれたアイテムの数々は、どれも実用的で日々の生活の質を向上させるものばかりだ。夏本番に向けて、無印良品でお得に賢く買い物を楽しむための視点は、多くの消費者の購買行動の参考になるに違いない。
「良いね祭」は、「季節のいいねをもっと良い値で」をコンセプトにした無印良品のキャンペーンであり、無印良品週間よりもお得に購入できる商品もあるという。動画では、気になっていた商品やリピートしたい商品を中心に7アイテムがピックアップされた。
特に目を引くのは、夏の暑さ対策に役立つ「ひんやりボディミスト エクストラクール」だ。天然由来成分100%にこだわったボディミストで、清涼成分としてメントールが配合されている。腕にスプレーをなじませる様子が収められており、「身体にスプレーしなじませるだけでひんやり感が続く」「今年の夏に大活躍しそう」と太鼓判を押した。ボトルのサイズも12cmとコンパクトで、携帯しやすさも魅力である。
また、食品ジャンルからは「ごはんにかける 冷やしごま豆乳担々スープ」が登場。冷やして美味しい、花椒の香りが特徴のスープである。動画内では夕食の準備風景も公開され、挽肉やたけのこ、キクラゲが入った濃厚なスープを絹豆腐にかけて実食。「いつものご飯に＋αすれば満足感もUP」「とっても美味しいのでオススメです」と、手軽さと味わいを絶賛している。
元スタッフならではの目線で選ばれたアイテムの数々は、どれも実用的で日々の生活の質を向上させるものばかりだ。夏本番に向けて、無印良品でお得に賢く買い物を楽しむための視点は、多くの消費者の購買行動の参考になるに違いない。
YouTubeの動画内容
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