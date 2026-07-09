パクくん「本気で震えました」日本称賛・中国批判動画の裏にある“2000円の闇”
工学博士のパクくんが自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】Youtubeを見ている皆さん、「この動画」には絶対騙されないでください。」を公開した。一部のYouTube動画が、視聴者の愛国心や怒りを利用して収益を上げる「ヘイトビジネス」の道具として量産されている実態を告発し、安易に信じないよう警鐘を鳴らしている。
動画内でパクくんは、クラウドソーシングサイトに掲載された衝撃的な募集要項を提示した。そこには「日本称賛系」「中国批判系」「海外の反応系」動画の台本作成などが、1本2000円から4000円という単価で発注されている現実があった。「日本の技術の素晴らしさ」や「中国人の迷惑行為」といったテーマが単なる「素材」として扱われており、感動や怒りのストーリーさえ作れれば、それが真実であるかどうかは二の次とされている構造を「あなたの愛国心も、たった2000円で雇われた誰かに操作されている可能性がある」と鋭く指摘した。
さらに、これらの動画がAI技術の進化によって容易に量産可能になった背景にも言及した。かつては時間を要した台本作成や編集が、今ではAIを組み合わせることで大幅に短縮され、一人の運営者が数十ものチャンネルを同時に回すことも可能になっているという。パクくんは「怒らせる動画は伸びる」というアルゴリズムの性質を悪用し、事実確認もせず視聴者の感情を揺さぶることで再生数を稼ぐ手法を「感情を操作するビジネス」だと断じた。
「日本も韓国も大好き」と語るパクくんは、金儲けのために特定の国や人々への憎悪を煽り、社会に不要な分断を生む行為に対し、「本気で震えました」と強い憤りを露わにした。運営者の多くは匿名であり、問題が起きればチャンネルを削除して逃げるだけでリスクを負わない点も、このビジネスモデルの悪質な点であると強調している。
パクくんは最後に、こうした動画に騙されないための自衛策として「ありえない内容は検索して裏を取る」「運営者の正体を確認する」「ネット情報を盲信しない」の3点を提示した。自身の発信さえも鵜呑みにせず、一人ひとりが情報を見極める判断力を持ってほしいと訴え、動画を締めくくっている。
動画内でパクくんは、クラウドソーシングサイトに掲載された衝撃的な募集要項を提示した。そこには「日本称賛系」「中国批判系」「海外の反応系」動画の台本作成などが、1本2000円から4000円という単価で発注されている現実があった。「日本の技術の素晴らしさ」や「中国人の迷惑行為」といったテーマが単なる「素材」として扱われており、感動や怒りのストーリーさえ作れれば、それが真実であるかどうかは二の次とされている構造を「あなたの愛国心も、たった2000円で雇われた誰かに操作されている可能性がある」と鋭く指摘した。
さらに、これらの動画がAI技術の進化によって容易に量産可能になった背景にも言及した。かつては時間を要した台本作成や編集が、今ではAIを組み合わせることで大幅に短縮され、一人の運営者が数十ものチャンネルを同時に回すことも可能になっているという。パクくんは「怒らせる動画は伸びる」というアルゴリズムの性質を悪用し、事実確認もせず視聴者の感情を揺さぶることで再生数を稼ぐ手法を「感情を操作するビジネス」だと断じた。
「日本も韓国も大好き」と語るパクくんは、金儲けのために特定の国や人々への憎悪を煽り、社会に不要な分断を生む行為に対し、「本気で震えました」と強い憤りを露わにした。運営者の多くは匿名であり、問題が起きればチャンネルを削除して逃げるだけでリスクを負わない点も、このビジネスモデルの悪質な点であると強調している。
パクくんは最後に、こうした動画に騙されないための自衛策として「ありえない内容は検索して裏を取る」「運営者の正体を確認する」「ネット情報を盲信しない」の3点を提示した。自身の発信さえも鵜呑みにせず、一人ひとりが情報を見極める判断力を持ってほしいと訴え、動画を締めくくっている。
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