研ナオコ誕生日 37歳!? → 73歳でした 実兄らが祝福 ファン「いつまでもお元気で」
歌手でタレントの研ナオコが8日にInstagramを更新し、前日7日の七夕に73歳の誕生日を迎えたことを報告。兄夫婦に祝ってもらった光景を公開した。
【写真】実兄の姿も 研ナオコ誕生日会の模様
研は「兄夫婦が来て、一緒に」「乾杯はノンアルコールのスパークリングワイン」と報告した。「73元気だなあーと2歳上の兄も喜んでました」と、共に70代の実兄との会話も明かし、「お祝いメーセージやお花やお祝いいただき
有難うございました」と感謝している。
投稿では、「7」と「3」のろうそくを立てたおいしそうなホールケーキのほか、実兄と仲良くワイングラスを傾ける様子も。動画では、チーズケーキに立ったろうそくに火をつけるシーンが。「37歳！」と数字を入れ替えておどける研を、「ちがうちがう！ 73歳」と生真面目に訂正する実兄の楽しげな声も収録されている。
コメント欄には祝福の声が殺到。「センスのいい研さんを何時も参考にしています いつまでも歌って下さいね」「いつまでもお元気でお過ごしください」「いつも素敵な笑顔を、ありがとうございます!!!」「元気なナオコさんにパワーもらってます」といったエールもたくさん届いている。
◼︎研ナオコ（けん なおこ）
1953年7月7日生まれ、静岡県出身。1971年、シングル『大都会のやさぐれ女』で歌手デビュー。1976年リリースの『あばよ』で自身初のオリコンシングルチャート週間1位を獲得し、第18回日本レコード大賞で歌唱賞を受賞する。1978年には『かもめはかもめ』が大ヒットを記録した。また歌手活動と並行して女優、タレントとしても活躍。今年5月には中尾有伽とダブル主演を務めた『うぉっしゅ』が劇場公開された。プライベートでは、芸能事務所「株式会社ケンズファミリー」の代表を務める野口典夫さんと1987年に結婚した。
引用：「研ナオコ」Instagram（＠ken.naoko）
【写真】実兄の姿も 研ナオコ誕生日会の模様
研は「兄夫婦が来て、一緒に」「乾杯はノンアルコールのスパークリングワイン」と報告した。「73元気だなあーと2歳上の兄も喜んでました」と、共に70代の実兄との会話も明かし、「お祝いメーセージやお花やお祝いいただき
有難うございました」と感謝している。
コメント欄には祝福の声が殺到。「センスのいい研さんを何時も参考にしています いつまでも歌って下さいね」「いつまでもお元気でお過ごしください」「いつも素敵な笑顔を、ありがとうございます!!!」「元気なナオコさんにパワーもらってます」といったエールもたくさん届いている。
◼︎研ナオコ（けん なおこ）
1953年7月7日生まれ、静岡県出身。1971年、シングル『大都会のやさぐれ女』で歌手デビュー。1976年リリースの『あばよ』で自身初のオリコンシングルチャート週間1位を獲得し、第18回日本レコード大賞で歌唱賞を受賞する。1978年には『かもめはかもめ』が大ヒットを記録した。また歌手活動と並行して女優、タレントとしても活躍。今年5月には中尾有伽とダブル主演を務めた『うぉっしゅ』が劇場公開された。プライベートでは、芸能事務所「株式会社ケンズファミリー」の代表を務める野口典夫さんと1987年に結婚した。
引用：「研ナオコ」Instagram（＠ken.naoko）