俳優の橋本環奈（27）が7月6日、Xを更新。公開したオフショットに、心配のコメントが寄せられている。

【映像】橋本環奈、話題になった激変ショット

SNSでは、セクシーな写真集 of オフショットやプライベートで生ビールを楽しむ飾らない姿など様々な素顔を披露している橋本。ドラマのオフショットも度々公開しており、NHK連続テレビ小説『おむすび』でのヤマンバギャルメイク姿や、主演を務めたフジテレビ系ドラマ『ヤンドク！』での激変ショットを披露すると、「ギャルむすびん最高」「金髪ヤンキーも似合っちゃうなんて…」「尊すぎ」などと話題になった。

オフショットにさまざまな声

6日に更新したXでは、「可愛いお衣装でした。キングダムシネマコンサート、まだ他の場所でもあるんだよね。見たいフルオーケストラで映画見れるなんて最高です。サプライズ登場楽しかったですっ」とつづり、5日に東京国際フォーラムで行われた『キングダム』シネマコンサートに出演した際のオフショットを公開した。

この投稿にファンからは、「急に顔がお姉さんぽくなりましたね、前髪が7.3分けだった頃が懐かしい」「衣装も髪形も似合ってて、めっちゃかわいい！」などのコメントが寄せられたほか、「環奈さん少し痩せた？」「かなり痩せた！」といった声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）