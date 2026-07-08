乃木坂46 5期生「メイク キープ ミスト」新TVCMに出演 異なる3つの日常シーンに挑戦
乃木坂46の5期生がコーセーの「メイク キープ」シリーズの新TVCMに出演。「メイク キープ ミスト EX＋」の「メイク仕上げの新習慣！」篇が7月8日よりYouTubeで先行公開、7月10日より全国のTVCMにて順次放映開始する。
【動画】乃木坂46・5期生が出演！ 「メイク仕上げの新習慣！」篇15秒
本CMでは、「メイク キープ」シリーズのキャンペーンイメージキャラクターとして就任3年目となる乃木坂46の5期生メンバーが出演。「メイク仕上げの新習慣！」篇を通じて、「メイク キープ ミスト」を毎日使いたくなるシーンを表現している。
「仕上げにシュッ！」を合言葉に、5期生11人のメンバーが異なる3つの日常シーンに挑戦する様子を描く。仲の良さで知られている5期生メンバーの掛け合いや、今回の撮影で初めてテニスに挑戦する池田瑛紗の新しい一面など、本CMならではの様子を見ることができる。
なお、楽曲には7月22日に発売となる乃木坂46のニューシングル「是非に及ばず」に収録される新曲「告白したい病」を使用。 インタビューでは、5期生メンバーが活動当初から変わらず仲の良さを「キープ」できている秘訣や、普段の「メイク キープ ミスト」の愛用方法についても披露している。
また、7月16日10時〜8月31日23時59分まで、対象の「メイク キープ」 シリーズ商品を購入し、 応募すると、抽選で乃木坂46 5期生・6期生メンバーの直筆メッセージ＆サイン入りチェキなどが当たるキャンペーン も開催。キャンペーン期間中には、6期生メンバーにとって初めて全員が出演するスペシャルWEBムービーも順次公開予定だ。
※乃木坂46 5期生のインタビューは以下の通り。
＜乃木坂46 5期生インタビュー＞
Q. 2025年のWEBCMから約1年ぶりの「メイク キープ」シリーズとの撮影になりますが、久しぶりに撮影に参加した感想を教えてください。
A.（井上和）やっぱり1年経って大人になったなとすごく感じられる機会でした。1番最初にお話をいただいたときは、小川（彩）も冨里（奈央）もまだ学生だったので（笑）時間とともにメイクとの距離がどんどん縮まるにつれて、「メイク キープ」シリーズが、より身近な存在になっていると思います。今回、こうして綺麗なメイクをしていただいて、みんなで久しぶりにこの撮影でメイクしている姿を見て、「大人になったな、綺麗になったな」とすごく嬉しい気持ちになりました。
（菅原咲月）私たちは3年連続で、この「メイク キープ」シリーズの撮影をさせていただいていて、日ごろから私たちも愛用させていただいている商品なので、毎年撮影させていただくたびに、メンバー全員愛が深まっているなと感じています。
Q．今回の撮影で、ご自身なりに意識した表情や見せ方、心がけたことはありますか。
A.（一ノ瀬美空）小川と岡本（姫奈）と友達役で、3人一緒に噴水で遊ぶシーンがあるんですけど、菅原も言っていた通り、本当に普段から愛用させていただいている商品なので、まるで「メイク キープ ミスト」も友達のような感じで、そのくらい信頼しているよ！ と表情で伝わるように意識しました。夏はどうしても汗とか暑さとかでムッとした顔（表情）になりがちなので、それを吹き飛ばすくらいの爽やかな笑顔が伝わるように、楽しく撮影させていただきました！
（池田）私は、今回の撮影で生まれて初めて、テニスに挑戦させていただきました。「メイク キープ ミスト」はアクティブな場でも輝く商品だと思うので、普段からそういった現場にいらっしゃる方にも（商品の）魅力が届いてほしいな
と思い撮影に挑みました。
Q. 今回のCMタイトルである“メイク仕上げの新習慣！篇”にちなんで、皆さんがメイクする際に気を付けていることはありますか？
A.（中西アルノ）私はメイクするときは、立体感が出るように意識しています。例えば影やハイライトなどですかね。私は、ライブ中に、頬のハイライトがキラッと光ってみえるのが好きなので、夏のライブでは、絶対に落ちないように「メイクキープ ミスト」をたくさん振りかけて、ステージでも頬がキラキラした状態を保てるように意識しています。
（川崎桜）私は、乾燥肌なのでメイク前のスキンケアを入念にすることを意識しているのですが、最近スチーマーを買いました！ メイク前にスチーマーをすると、すごくファンデーションののりがよくなった気がするので、皆さんにもおすすめしたいです。
（岡本）私はベースメイクにこだわりがあります！ やっぱり（ベースメイクって）カバーもしたいけど崩れないで欲しいじゃないですか！ そういう時は、メイク終わりに「メイク キープ ミスト」を吹きかけるのはもちろんなのですが、私はベースメイクをする段階で、パフに「メイク キープ ミスト」を少しかけてからパッティングすると、すごく崩れにくいなと思うので、ライブメイクではいつもやっています。
Q. 今回のCMコンセプトとなっている“メイク仕上げの新習慣”にちなんで、何か習慣化したいと思っていることはありますか？
A.（小川）習慣化したいことは、お水を飲むことです。肌にとって、身体の内側からケアするのも大事だと思うので、お水を飲もうと思っています！ なかなか忘れてしまうので習慣化したいですね。
（冨里）私が、習慣化したいことはベッドメイキングですかね。私は朝バタバタしている日は、ベッドがぐちゃぐちゃになってしまいがちなので、帰宅後に気持ちよく眠るためにも、ちゃんと習慣化したいです。
Q. “キープ”という言葉にちなみ、5期生の皆さんが、仲の良さを“キープ”できている秘訣はなんですか？
A.（五百城茉央）私たちは楽屋でも、わちゃわちゃしておりまして、私はその時間が大好きです。疲れているときは、お互い慰め合いますし、面白いトークが飛び交っていたりもします。あとは、メンバー同士で「好きなメイク用品ある？」みたいな情報交換したりもしますし、そういった何気ない楽屋の時間が大好きですし、（乃木坂46に）加入した当時から変わっていない点だと思うので、これからもずっとキープしていたいですね。
（奥田いろは）あと、私たちは食べることが大好きですね！美味しいものはシェアし合います。それこそ今日（撮影日）なぎ（井上さん）が、メンバーにケーキを買ってきてくれました。こういう優しさや愛で、仲良くできているな
って思います。
（全員）こちらこそありがとう！
Q. この夏楽しみにしていることや、挑戦してみたいことがあれば教えてください。
A.（池田）私たちは、毎年の夏に、全国ツアーを開催させていただいているのですが、私たち（5期生）が加入してから、（全国ツアーとして）初めて行く場所が今回の全国ツアーに2箇所あって、横浜と福井の会場なんですけど、よりファンの皆さんに、乃木坂46の魅力を伝えられると思うと、今からとても楽しみです。
（井上さん）ライブの話と重なってしまうのですが、個人として今年「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」のチェアマンに就任しました！ちなみに、乃木坂46の出演も決定しています。夏の乃木坂46としては、真夏の全国ツアーが控えているので、（ツアーで）ファンの皆さんと盛り上がりつつ、このTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）では、日本全国のアイドルファンの皆さんと一緒に盛り上がることができたらうれしいなって思います！
Q. これから夏のお出かけやイベントを楽しむ方へ、「メイク キープ ミスト」をおすすめしながらメッセージをお願いします。
（一ノ瀬）夏は楽しいイベントが盛りだくさんで、私も1番大好きな季節です。（夏の暑さで）汗をかいてメイクが崩れちゃうとか、1つでも不安が無くなるだけで、イベントやお出かけも楽しめると思うので、ぜひこの「メイク キープ ミ
スト」を相棒に、素敵な夏を過ごしていただきたいです！先ほど話した全国ツアーのファイナルが、明治神宮野球場で屋外のステージになるので、私たちも使う予定ですし、皆さんにもぜひ「メイク キープ ミスト」を使って、楽しく私たちと一緒に夏を過ごしていただけたら嬉しいです。
【動画】乃木坂46・5期生が出演！ 「メイク仕上げの新習慣！」篇15秒
本CMでは、「メイク キープ」シリーズのキャンペーンイメージキャラクターとして就任3年目となる乃木坂46の5期生メンバーが出演。「メイク仕上げの新習慣！」篇を通じて、「メイク キープ ミスト」を毎日使いたくなるシーンを表現している。
なお、楽曲には7月22日に発売となる乃木坂46のニューシングル「是非に及ばず」に収録される新曲「告白したい病」を使用。 インタビューでは、5期生メンバーが活動当初から変わらず仲の良さを「キープ」できている秘訣や、普段の「メイク キープ ミスト」の愛用方法についても披露している。
また、7月16日10時〜8月31日23時59分まで、対象の「メイク キープ」 シリーズ商品を購入し、 応募すると、抽選で乃木坂46 5期生・6期生メンバーの直筆メッセージ＆サイン入りチェキなどが当たるキャンペーン も開催。キャンペーン期間中には、6期生メンバーにとって初めて全員が出演するスペシャルWEBムービーも順次公開予定だ。
※乃木坂46 5期生のインタビューは以下の通り。
＜乃木坂46 5期生インタビュー＞
Q. 2025年のWEBCMから約1年ぶりの「メイク キープ」シリーズとの撮影になりますが、久しぶりに撮影に参加した感想を教えてください。
A.（井上和）やっぱり1年経って大人になったなとすごく感じられる機会でした。1番最初にお話をいただいたときは、小川（彩）も冨里（奈央）もまだ学生だったので（笑）時間とともにメイクとの距離がどんどん縮まるにつれて、「メイク キープ」シリーズが、より身近な存在になっていると思います。今回、こうして綺麗なメイクをしていただいて、みんなで久しぶりにこの撮影でメイクしている姿を見て、「大人になったな、綺麗になったな」とすごく嬉しい気持ちになりました。
（菅原咲月）私たちは3年連続で、この「メイク キープ」シリーズの撮影をさせていただいていて、日ごろから私たちも愛用させていただいている商品なので、毎年撮影させていただくたびに、メンバー全員愛が深まっているなと感じています。
Q．今回の撮影で、ご自身なりに意識した表情や見せ方、心がけたことはありますか。
A.（一ノ瀬美空）小川と岡本（姫奈）と友達役で、3人一緒に噴水で遊ぶシーンがあるんですけど、菅原も言っていた通り、本当に普段から愛用させていただいている商品なので、まるで「メイク キープ ミスト」も友達のような感じで、そのくらい信頼しているよ！ と表情で伝わるように意識しました。夏はどうしても汗とか暑さとかでムッとした顔（表情）になりがちなので、それを吹き飛ばすくらいの爽やかな笑顔が伝わるように、楽しく撮影させていただきました！
（池田）私は、今回の撮影で生まれて初めて、テニスに挑戦させていただきました。「メイク キープ ミスト」はアクティブな場でも輝く商品だと思うので、普段からそういった現場にいらっしゃる方にも（商品の）魅力が届いてほしいな
と思い撮影に挑みました。
Q. 今回のCMタイトルである“メイク仕上げの新習慣！篇”にちなんで、皆さんがメイクする際に気を付けていることはありますか？
A.（中西アルノ）私はメイクするときは、立体感が出るように意識しています。例えば影やハイライトなどですかね。私は、ライブ中に、頬のハイライトがキラッと光ってみえるのが好きなので、夏のライブでは、絶対に落ちないように「メイクキープ ミスト」をたくさん振りかけて、ステージでも頬がキラキラした状態を保てるように意識しています。
（川崎桜）私は、乾燥肌なのでメイク前のスキンケアを入念にすることを意識しているのですが、最近スチーマーを買いました！ メイク前にスチーマーをすると、すごくファンデーションののりがよくなった気がするので、皆さんにもおすすめしたいです。
（岡本）私はベースメイクにこだわりがあります！ やっぱり（ベースメイクって）カバーもしたいけど崩れないで欲しいじゃないですか！ そういう時は、メイク終わりに「メイク キープ ミスト」を吹きかけるのはもちろんなのですが、私はベースメイクをする段階で、パフに「メイク キープ ミスト」を少しかけてからパッティングすると、すごく崩れにくいなと思うので、ライブメイクではいつもやっています。
Q. 今回のCMコンセプトとなっている“メイク仕上げの新習慣”にちなんで、何か習慣化したいと思っていることはありますか？
A.（小川）習慣化したいことは、お水を飲むことです。肌にとって、身体の内側からケアするのも大事だと思うので、お水を飲もうと思っています！ なかなか忘れてしまうので習慣化したいですね。
（冨里）私が、習慣化したいことはベッドメイキングですかね。私は朝バタバタしている日は、ベッドがぐちゃぐちゃになってしまいがちなので、帰宅後に気持ちよく眠るためにも、ちゃんと習慣化したいです。
Q. “キープ”という言葉にちなみ、5期生の皆さんが、仲の良さを“キープ”できている秘訣はなんですか？
A.（五百城茉央）私たちは楽屋でも、わちゃわちゃしておりまして、私はその時間が大好きです。疲れているときは、お互い慰め合いますし、面白いトークが飛び交っていたりもします。あとは、メンバー同士で「好きなメイク用品ある？」みたいな情報交換したりもしますし、そういった何気ない楽屋の時間が大好きですし、（乃木坂46に）加入した当時から変わっていない点だと思うので、これからもずっとキープしていたいですね。
（奥田いろは）あと、私たちは食べることが大好きですね！美味しいものはシェアし合います。それこそ今日（撮影日）なぎ（井上さん）が、メンバーにケーキを買ってきてくれました。こういう優しさや愛で、仲良くできているな
って思います。
（全員）こちらこそありがとう！
Q. この夏楽しみにしていることや、挑戦してみたいことがあれば教えてください。
A.（池田）私たちは、毎年の夏に、全国ツアーを開催させていただいているのですが、私たち（5期生）が加入してから、（全国ツアーとして）初めて行く場所が今回の全国ツアーに2箇所あって、横浜と福井の会場なんですけど、よりファンの皆さんに、乃木坂46の魅力を伝えられると思うと、今からとても楽しみです。
（井上さん）ライブの話と重なってしまうのですが、個人として今年「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」のチェアマンに就任しました！ちなみに、乃木坂46の出演も決定しています。夏の乃木坂46としては、真夏の全国ツアーが控えているので、（ツアーで）ファンの皆さんと盛り上がりつつ、このTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）では、日本全国のアイドルファンの皆さんと一緒に盛り上がることができたらうれしいなって思います！
Q. これから夏のお出かけやイベントを楽しむ方へ、「メイク キープ ミスト」をおすすめしながらメッセージをお願いします。
（一ノ瀬）夏は楽しいイベントが盛りだくさんで、私も1番大好きな季節です。（夏の暑さで）汗をかいてメイクが崩れちゃうとか、1つでも不安が無くなるだけで、イベントやお出かけも楽しめると思うので、ぜひこの「メイク キープ ミ
スト」を相棒に、素敵な夏を過ごしていただきたいです！先ほど話した全国ツアーのファイナルが、明治神宮野球場で屋外のステージになるので、私たちも使う予定ですし、皆さんにもぜひ「メイク キープ ミスト」を使って、楽しく私たちと一緒に夏を過ごしていただけたら嬉しいです。