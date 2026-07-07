「アジアサッカー界で最も才能ある新星」バレンシアが佐藤龍之介の加入を正式発表！ 2031年までの５年契約
ラ・リーガのバレンシアは現地７月７日、「FC東京と佐藤龍之介の移籍について合意に達した」と発表した。
「2031年までの今後５シーズンの契約を結び、クラブの男子トップチームのユニホームを着る初の日本人選手となる」
クラブの公式サイトで、19歳MFを以下のように紹介する。
「左サイドから内側へ切り込むプレー、右サイドでのプレー、あるいはインサイドのポジションで攻撃のプレーを加速させるなど、中盤の様々な役割をこなすことができる。その多才さ、スピード、連係能力、そして特に狭いスペースで相手を抜き去る技術的なスキルで際立っている」
これまでのキャリアにも触れ、「アジアサッカー界で最も才能ある新星の１人として、その地位を確立している」と評する。
期待の高さがうかがえる。日本代表にも名を連ねる逸材が、スペインで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介、バレンシアのユニ着用でサムアップ！
「2031年までの今後５シーズンの契約を結び、クラブの男子トップチームのユニホームを着る初の日本人選手となる」
クラブの公式サイトで、19歳MFを以下のように紹介する。
「左サイドから内側へ切り込むプレー、右サイドでのプレー、あるいはインサイドのポジションで攻撃のプレーを加速させるなど、中盤の様々な役割をこなすことができる。その多才さ、スピード、連係能力、そして特に狭いスペースで相手を抜き去る技術的なスキルで際立っている」
これまでのキャリアにも触れ、「アジアサッカー界で最も才能ある新星の１人として、その地位を確立している」と評する。
期待の高さがうかがえる。日本代表にも名を連ねる逸材が、スペインで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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