米ワーナー・ブラザースが製作する『オーシャンズ11』前日譚映画（タイトル未定）に、『最強のふたり』（2012）「Lupin/ルパン」（2020）などのオマール・シーが出演交渉中であることがわかった。あわせて、新キャスト3名も発表されている。米が報じた。

本作は、ジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットらが共演した人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚。1962年のモナコ・グランプリを舞台に、クルーニー演じるダニー・オーシャンの両親を描く物語になるとされている。

主演はマーゴット・ロビーとブラッドリー・クーパーで、ダニーの両親役を演じるとみられている。撮影は7月下旬にパリで開始され、その後フランス南部へ移る予定だという。

新たに出演が決定したのは、『1917 命をかけた伝令』（2019）の主演で知られるジョージ・マッケイ、『ファントム・スレッド』（2017）のヴィッキー・クリープス、『エターナルズ』（2021）「ウォーキング・デッド」のローレン・リドロフ。いずれも演じる役柄は明かされていない。

一方、シーは出演に向けて現在交渉中。『最強のふたり』で国際的な注目を集めたほか、Netflixドラマ「Lupin/ルパン」では現代版“怪盗紳士”アサン・ディオプ役を演じており、強盗劇『オーシャンズ』シリーズとの親和性も高そうだ。ほか出演作には『X-MEN：フューチャー&パスト』（2014）や『ジュラシック・ワールド』シリーズがあり、今後は『タイラー・レイク -命の奪還-』シリーズのドラマ版「Mercenary: An Extraction Series（原題）」が控えている。

本作のキャストにはこのほか、『シークレット・エージェント』（2025）のワグネル・モウラが悪役として出演する見込み。また、『トップガン マーヴェリック』（2022）のフェニックス役で知られるモニカ・バルバロ、『アナと雪の女王』シリーズのオラフ役のジョシュ・ギャッドも参加すると報じられている。

『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）は、2027年6月25日に米国公開予定。

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