7月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に、兵庫県神戸市からやって来た20代の夫妻が登場。タイ料理のパッタイが大きくプリントされたおそろいのTシャツを身にまとい、MCの藤井隆や井上咲楽への憧れから始めたという、一風変わった自給自足の新婚生活を明かした。

【映像】収録中に乱入者が入ってくる様子

番組では、20代という若さでありながら「作れるものは何でも作る」をモットーに、手間ひまをかけた暮らしを楽しむ夫婦のライフスタイルを紹介。さらに、奥手な2人の結婚のきっかけとなったタイでの出会いや、スタジオを大混乱に陥れたまさかのサプライズの様子が明かされた。

夫婦が自給自足に興味を持ったのは、井上咲楽のInstagramやYouTubeで見た実家での暮らしぶりがきっかけという。番組が自宅を取材すると、ベランダには50種類80株以上の苗がずらりと並び、食べたカボチャやスイカなどの種をそのまま育てていた。また、自家製コンポストでの堆肥作りや米の研ぎ汁の発酵、さらには精米所でもらえる無料の米ぬかを使った石けん作り、卵の薄皮を利用した自家製化粧水まで手作りしている。

そのこだわりは風呂場にも及び、浴槽には食用として泥抜き中のモクズガニが入れられていた。2人はこのカニを調理し、畑で初収穫したパクチーを添えて「愛のプーパッポンカリー」を完成させるなど、独自の暮らしを謳歌している。夫は「セカンドライフじゃなくて、ファーストライフで、20代のうちに自給自足の道に進もうかなと考えています」と語り、その原点は小学生の頃から妄想していた“ゾンビが発生したら、どう生き残るか”という対策にあると明かした。

そんな2人の出会いは、タイ・バンコクにある日本人向けのゲストハウス。妻が住み込みスタッフとして働いていたところへ、夫が客として宿泊。夫は妻に一目惚れし、妻も夫の「助かります」という言葉に心を射抜かれたが、ともに奥手なためなかなか距離を縮められずにいた。そんな2人の間を取り持ったのが、ゲストハウスの常連客だった“大阪のおっちゃん”である 。「2人お似合いちゃうか」などと絶妙なアシストをしてくれたものの、連絡先を交換できないまま夫の帰国当日を迎えてしまい、妻が朝5時からロビーで待ち伏せしてようやく連絡先を交換できたという。

出会いの恩人であるおっちゃんに結婚の報告ができていないと聞いた藤井の促しにより、妻がカメラに向かって「おっちゃんのおかげで私たち結婚できました」と語りかけた瞬間、スタジオの背後から本人がサプライズで乱入。2人は「なんで！？」と大混乱に陥った。感動の再会かと思われたが、おっちゃんは妻のことは覚えているものの、夫については一瞬「覚えてない」とうそぶき、スタジオは大きな爆笑に包まれた。

その後、日本で再会した2人は大阪駅前のうめきた広場でピクニックをした後、宿泊費を浮かすために夫の1Kの自宅へ行くことになり、同じ布団で寝た夜にファーストキスを迎えたエピソードを披露。妻がそのキスを「パクパク食べられてるような」と表現すると、藤井から「ピュアガールの感想！」とツッコまれる一幕もあった。遠距離恋愛中は毎日電話や手紙で愛を育み、誕生日プレゼントに「妻の手料理」を求めた夫の姿勢に妻が結婚を意識し、8か月の交際を経て今年3月に結婚に至った。夫のまさかのゾンビ対策という原点に、藤井が妻へ「まだ間に合うんちゃう？」と問いかけるなど、スタジオは終始笑いに包まれていた。