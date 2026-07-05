世界遺産に登録される前の空いている今がおすすめ

石室内に壁画が見つかった「高松塚古墳」

広大な敷地に驚く飛鳥時代の宮殿跡「飛鳥宮跡」

日本で初めて作られた水時計の跡「飛鳥水落遺跡」

新たな世界遺産候補「飛鳥・藤原の宮都」を巡る旅がスタート

「マジでタイムスリップしたみたい」大分・湯布院の絶対に外せない観光スポット5選

【長野観光】長野市のおすすめスポット5選！善光寺や戸隠神社など定番から穴場まで

【京都観光】京都駅のバス乗り場が大行列！裏ルートで清水寺に行ってみた！

【京都観光】時間が余ったらここに行け！京都駅周辺の観光スポット5選！

チャンネル情報

案件なとお仕事のご依頼はこちらまでお願いいたします。 pen.uki.shin@gmail.com