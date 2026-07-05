アヌシー国際アニメ映画祭最高賞『The Violinist』に日本の制作会社が参加「国境を越えて人々の心を結ぶ物語を世界へ」
フランスで開催された世界最高峰のアニメーション映画祭「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」（現地時間6月21日〜27日）で、シンガポール、スペイン、イタリア、日本などによる国際共同製作アニメーション映画『The Violinist』（監督：アービン・ハン、ラウル・ガルシア）が、最高賞にあたる「クリスタル賞」を受賞した。
【動画】アヌシー国際アニメ映画祭最高賞『The Violinist』トレーラー
同映画祭は、世界各国から長編・短編・テレビシリーズなど多彩なアニメーション作品が集う国際映画祭で、アニメーション分野を代表する映画祭の一つ。受賞は作品の芸術性や国際的な評価を示す栄誉として知られている。
『The Violinist』には、映像コンテンツの企画・製作・制作やVFXを手がける東京の制作会社「スローネ」が製作・制作に参加。同社代表の結城崇史氏は受賞を受け、「本来であれば最後までアヌシーに滞在する予定でしたが、別の仕事のため一足先に会場を後にし、香港のホテルで受賞の知らせを受けました」と振り返った。
朝、携帯電話を確認すると、祝福のメッセージが多数届いており、「その瞬間にこの素晴らしいニュースを知りました。あまりに突然の出来事で、しばらくは夢なのか現実なのか分かりませんでした」と明かし、ハン監督から届いた「I'm still in shock, Tak. We did it somehow...（まだ信じられないよ、タク。僕たちはやり遂げたんだ）」というメッセージを見て、ようやく受賞を実感したと語った。
結城氏は、「この作品はシンガポール、スペイン、日本をはじめ、多くの国と地域のクリエイターが情熱を持って作り上げた国際共同製作作品です。文化や言語の違いを越え、一つの物語を世界へ届けようとした仲間たち全員の努力が、このような形で評価されたことを心から誇りに思います」とコメント。
続けて、「『The Violinist』に関わったすべてのスタッフ、キャスト、パートナーの皆さま、そして作品を支えてくださった観客の皆さまに深く感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、これからも国境を越えて人々の心を結ぶ物語を世界へ届けてまいります」と感謝を述べた。
本作は、第二次世界大戦下のシンガポールとマレー半島を舞台に、若きヴァイオリニストのカイとフェイの物語。音楽への情熱と未来への夢を共有していた二人は戦争によって引き裂かれるが、「いつか再会し、再び二人でヴァイオリン・ソナタを奏でる」という約束を胸に、それぞれの時代を生き抜いていく姿が描かれる。
【動画】アヌシー国際アニメ映画祭最高賞『The Violinist』トレーラー
同映画祭は、世界各国から長編・短編・テレビシリーズなど多彩なアニメーション作品が集う国際映画祭で、アニメーション分野を代表する映画祭の一つ。受賞は作品の芸術性や国際的な評価を示す栄誉として知られている。
朝、携帯電話を確認すると、祝福のメッセージが多数届いており、「その瞬間にこの素晴らしいニュースを知りました。あまりに突然の出来事で、しばらくは夢なのか現実なのか分かりませんでした」と明かし、ハン監督から届いた「I'm still in shock, Tak. We did it somehow...（まだ信じられないよ、タク。僕たちはやり遂げたんだ）」というメッセージを見て、ようやく受賞を実感したと語った。
結城氏は、「この作品はシンガポール、スペイン、日本をはじめ、多くの国と地域のクリエイターが情熱を持って作り上げた国際共同製作作品です。文化や言語の違いを越え、一つの物語を世界へ届けようとした仲間たち全員の努力が、このような形で評価されたことを心から誇りに思います」とコメント。
続けて、「『The Violinist』に関わったすべてのスタッフ、キャスト、パートナーの皆さま、そして作品を支えてくださった観客の皆さまに深く感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、これからも国境を越えて人々の心を結ぶ物語を世界へ届けてまいります」と感謝を述べた。
本作は、第二次世界大戦下のシンガポールとマレー半島を舞台に、若きヴァイオリニストのカイとフェイの物語。音楽への情熱と未来への夢を共有していた二人は戦争によって引き裂かれるが、「いつか再会し、再び二人でヴァイオリン・ソナタを奏でる」という約束を胸に、それぞれの時代を生き抜いていく姿が描かれる。
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