サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は3日（日本時間4日）決勝トーナメント1回戦で、前回王者アルゼンチンと初出場カーボベルデが対戦した。アルゼンチンは39歳リオネル・メッシが先制ゴール。今大会7得点目を挙げた。前人未踏のW杯通算20得点に到達。日本ファンもトラップに衝撃を受けていた。

これがスーパースターの技術だ。前半29分、後方からのスルーパスに抜群のタイミングで抜け出したメッシは、浮き球を完璧にトラップ。ピタリと足元に落としたボールを確実にゴールへ蹴りこんだ。

X上の日本ファンもメッシのテクニックに衝撃を受け「トラップうますぎだろwwww」「変態トラップ」「後ろ向きのボールめっちゃトラップするやん」「なんですか？あのトラップ」「上手すぎておかしい」「笑うしかないw」「神トラップすぎてわらう」「どんな練習積んできたらゴール前であんなトラップできるん？」「足に磁石付いてないとあんなトラップできない」などと反応していた。

アルゼンチンはメッシがグループリーグ初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成するなど、健在ぶりを示していた。一方、人口55万人の小国カーボベルデはグループリーグ3戦いずれも引き分けで勝ち上がってきた。スペインを相手に0-0に持ち込むなど、40歳GKヴォジーニャを中心に粘り強く戦ってきた。



（THE ANSWER編集部）