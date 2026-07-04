◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 アルゼンチン ― カボベルデ（2026年7月3日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は3日（日本時間4日）に行われ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（39＝マイアミ）がカボベルデ戦で1次リーグから4試合連続ゴールをマークし、前回22年カタール大会からのW杯連続試合得点記録を8試合に伸ばした。

0―0で迎えた前半29分、DFのLi・マルティネスからの縦パスに抜け出すと、ペナルティーエリア内の右で絶妙な左足トラップ。すかさず左足でカボベルデGKボジニャとゴールポストのわずかな隙間を打ち抜いた。

今大会7点目で、エムバペ（フランス）の6点を上回り単独トップ。歴代最多記録を更新するW杯通算20点目で、18得点のエムバペに2点差をつけた。

メッシは1次リーグ初戦のアルジェリア戦でW杯最年長ハットトリックを達成。続くオーストリア戦でも2点を挙げてW杯通算18得点とし、クローゼ（ドイツ）の16点を抜くW杯最多得点記録を樹立した。39歳初戦となったヨルダン戦は途中出場でPKを成功。1958年大会のフォンテーヌ（フランス）と70年大会のジャイルジーニョ（ブラジル）の6試合を上回る7試合連続得点を達成した。